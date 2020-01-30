От благовещенцев ждут предложений по зонам для благоустройства

В администрации Благовещенска идет прием предложений по благоустройству общественных пространств города. Это может быть сквер, парк и другие места отдыха горожан.

Предложения принимают до 10 февраля. От жителей амурской столицы ждут заявок в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018–2024 годы».

Как отмечают власти города, это может быть сквер, парк, любимые места отдыха горожан, в том числе у водоемов, и другие зоны. Из предложенных вариантов выберут шесть территорий, которые и примут участие в рейтинговом голосовании.

Предложения можно оставить на официальном сайте администрации Благовещенска.

В 2019 году благовещенцы отдали большинство голосов за территорию сквера с фонтаном у магазина «От и До». Именно она изменится в 2020 году. В рамках программы благоустроили парк Дружбы и территорию в районе улицы Зеленой, 30.