В Приморском крае задержали машину с добычей краболова (видео)

В Приморье сотрудники краевого Пограничного управления ФСБ России изъяли из незаконного оборота около 330 килограммов краба разных видов. Всех выживших крабов отпустили в море. Проводится разбирательство. Владельцу груза грозит крупный штраф.

Ценный груз обнаружили в поселке Андреевка в микроавтобусе, которым управлял 25-летний приморец. В 20 коробках находилось более 215 особей краба камчатского и 65 особей краба волосатого. Водитель утверждал, что его попросили доставить дары моря из Владивостока в Зарубино.

Тем временем в Приморье наказан краболов. Штраф, превышающий 699 тысяч рублей, получил житель Владивостока, которого суд признал виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного часть 2 статьи 8.17 КоАП РФ «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», этот мужчина организовал цех по переработке трепанга в заброшенных помещениях бывшей воинской части в районе бухты Рында острова Русский.

В ходе обследования помещений сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю обнаружили и изъяли свыше 12 400 особей переработанного и живого трепанга общим весом в 237 килограммов. Живых существ вернули в естественную среду обитания.