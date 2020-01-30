Харбин просит город-побратим Владивосток помочь медицинскими масками

Глава Харбина в официальном письме к мэру Владивостока сообщил об остром дефиците медицинских масок для населения. Администрация города в свою очередь обратилась к предпринимателям с просьбой принять участие в сборе масок.

В столице провинции Хэйлунцзян 13 человек заразились коронавирусом 2019-nCoV. В Харбине не хватает медицинских масок. Власти решили обратиться к городу-побратиму Владивостоку за помощью. Официальным письмом VL.ru не располагает, однако информацию подтвердили в пресс-службе города.

Центр развития предпринимательства объявил о сборе масок и направил соответствующее обращение владивостокским бизнесменам. Сбор будет проходить до 16:00 31 января.

Тем временем в аптеках Владивостока запасы масок истощаются. Спрос на них, по данным издания, вырос в 11 раз.