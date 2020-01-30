Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:50 1

Харбин просит город-побратим Владивосток помочь медицинскими масками

Харбин просит город-побратим Владивосток помочь медицинскими масками
Фото: pixabay.com

Глава Харбина в официальном письме к мэру Владивостока сообщил об остром дефиците медицинских масок для населения. Администрация города в свою очередь обратилась к предпринимателям с просьбой принять участие в сборе масок.

В столице провинции Хэйлунцзян 13 человек заразились коронавирусом 2019-nCoV. В Харбине не хватает медицинских масок. Власти решили обратиться к городу-побратиму Владивостоку за помощью. Официальным письмом VL.ru не располагает, однако информацию подтвердили в пресс-службе города.

Центр развития предпринимательства объявил о сборе масок и направил соответствующее обращение владивостокским бизнесменам. Сбор будет проходить до 16:00 31 января.

Тем временем в аптеках Владивостока запасы масок истощаются. Спрос на них, по данным издания, вырос в 11 раз.

Просмотров всего: 103

#Дальний Восток #здоровье #Китай #коронавирус в Китае

распечатать


Происшествия 2

На Дальнем Востоке расследуется дело о продаже леса в Китай
Общество

Что делать амурчанам, если возникли проблемы с гостиницами в Хэйхэ
Общество

Из-за коронавируса врачи скорой в Хабаровске используют усиленную форму защиты
В России и мире

В Омске мать довела 14-летнюю дочь до анорексии
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • позитивный

    позитивный
    5 минут назад

    "Спрос на них спрос.. "

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь