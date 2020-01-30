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30января
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сегодня, 17:51 0

В Новобурейском продавали потенциально опасную колбасу

В Новобурейском продавали потенциально опасную колбасу
Фото: sostavproduktov.ru (тематическое изображение)

В поселке Новобурейский инспекторы амурского управления Россельхознадзора установили факт продажи потенциально опасной продукции. В итоге она была изъята и уничтожена.

В ходе рейда по точкам продажи продукции животноводства инспекторы установили, что один из граждан реализовывал кровяную колбасу домашнего производства, не имея ветеринарных сопроводительных документов. Амурчанина привлекли к административной ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил реализации продуктов животноводства. Ему было назначено наказание в виде административного штрафа. Подконтрольный товар изъяли из оборота и уничтожили.

Такие рейдовые мероприятия проводятся на всей территории Амурской области. Они направлены на предотвращение распространения африканской чумы свиней, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по региону.

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#происшествия #торговля

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