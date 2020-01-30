Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:08 2

На Дальнем Востоке расследуется дело о продаже леса в Китай

На Дальнем Востоке расследуется дело о продаже леса в Китай
Фото: pixabay.com

На Дальнем Востоке возбуждены уголовные дела против преступной группы, переправлявшей за границу древесину исчезающих видов. Общая стоимость товара превысила 458 миллионов рублей.

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждены уголовные дела по факту организации преступного сообщества по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 210 УК РФ и частью 2 статьи 210 УК РФ «Руководство преступным сообществом (преступной организацией) и участие в нем (ней)».

В 2018 году в Приморском крае правоохранители пресекли деятельность трансграничного преступного сообщества. Его участники занимались отправкой через таможенную границу стратегически важных ресурсов. По версии следствия, участники преступной организации знали, что продажа дуба монгольского и ясеня маньчжурского в Китай приносит сверхприбыль. Декларировать груз должным образом злоумышленники не собирались.

По данным Следственного комитета Российской Федерации, преступное сообщество состояло из русской и китайской подгрупп, характеризовалось стабильностью состава и согласованностью действий участников, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступления.

В функции участников входили поиск вовлеченных в торговый оборот леса на территории России, приобретение у них древесины, ее переработка и хранение, поиск транспорта для доставки товара из Российской Федерации в Китай. Также они формировали документы на получение лицензий, готовили и подавали таможенные декларации от имени подконтрольных компаний, вносили в них недостоверные сведения о происхождении лесоматериалов.

Общая стоимость товара, попадающего под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящегося под угрозой исчезновения и относящегося к стратегически важным ресурсам, составила свыше 458 миллионов рублей.

Участникам преступного сообщества инкриминируется ряд преступлений – таких как приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в особо крупном размере организованной группой и контрабанда. В отношении одного из руководителей структурного подразделения преступного сообщества избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Оперативное сопровождение по уголовному делу оказывается сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю и Дальневосточной оперативной таможни. Расследование уголовного дела продолжается.

Просмотров всего: 207

#Дальний Восток #закон #Китай #криминал #природа #происшествия

распечатать


Общество 1

Харбин просит город-побратим Владивосток помочь медицинскими масками
Происшествия

В Новобурейском продавали потенциально опасную колбасу

Происшествия 5

Амурчанка, желая получить «хорошие проценты», потеряла более миллиона рублей
В России и мире

В Краснодаре четвероклассник поджег школу
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    39 минут назад

    Ой не знали, не знали, а теперь вдруг... БАЦ!))) Выяснили! Что лес воровали)) Ух ты!)))..

    А то что лесовозы по ночам по шоссе как тараканы ползут перегруженные, ой)) Это было невдомёк что ли?! Никто не знал?))..

    КОРРУПЦИЯ, вот наследие современной России! Все 20 лет коррупции!

    Конечно)) нужно наказать неподелившихся! )) Остальных наградить медальками и повысить в должности!)) В нашей стране, чем больше вор, тем больше ответственности и высокая должность))

  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    36 минут назад

    Вангую, если не вырубать и не воровать лес в той же Сибири, то должны прекратиться лесные пожары в данном регионе

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь