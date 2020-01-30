На Дальнем Востоке расследуется дело о продаже леса в Китай

На Дальнем Востоке возбуждены уголовные дела против преступной группы, переправлявшей за границу древесину исчезающих видов. Общая стоимость товара превысила 458 миллионов рублей.

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждены уголовные дела по факту организации преступного сообщества по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 210 УК РФ и частью 2 статьи 210 УК РФ «Руководство преступным сообществом (преступной организацией) и участие в нем (ней)».

В 2018 году в Приморском крае правоохранители пресекли деятельность трансграничного преступного сообщества. Его участники занимались отправкой через таможенную границу стратегически важных ресурсов. По версии следствия, участники преступной организации знали, что продажа дуба монгольского и ясеня маньчжурского в Китай приносит сверхприбыль. Декларировать груз должным образом злоумышленники не собирались.

По данным Следственного комитета Российской Федерации, преступное сообщество состояло из русской и китайской подгрупп, характеризовалось стабильностью состава и согласованностью действий участников, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступления.

В функции участников входили поиск вовлеченных в торговый оборот леса на территории России, приобретение у них древесины, ее переработка и хранение, поиск транспорта для доставки товара из Российской Федерации в Китай. Также они формировали документы на получение лицензий, готовили и подавали таможенные декларации от имени подконтрольных компаний, вносили в них недостоверные сведения о происхождении лесоматериалов.

Общая стоимость товара, попадающего под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящегося под угрозой исчезновения и относящегося к стратегически важным ресурсам, составила свыше 458 миллионов рублей.

Участникам преступного сообщества инкриминируется ряд преступлений – таких как приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в особо крупном размере организованной группой и контрабанда. В отношении одного из руководителей структурного подразделения преступного сообщества избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Оперативное сопровождение по уголовному делу оказывается сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю и Дальневосточной оперативной таможни. Расследование уголовного дела продолжается.