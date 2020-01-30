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Собака помогла мужчине вернуть выброшенное обручальное кольцо

Собака помогла мужчине вернуть выброшенное обручальное кольцо
Фото: Janina Suuronen с сайта Pixabay

В Великобритании пес помог мужчине найти выброшенное в порыве злости обручальное кольцо. Проезжая в машине, супруги так сильно ругались, что мужчина не выдержал и выбросил кольцо в окно.

Ссора произошла днем 25 января, а вечером помирившийся с супругой мужчина отправился с другом на поиски кольца. В это же время патрульный констебль Карл Вудалл (Carl Woodall) осматривал район с собакой-ищейкой по кличке Один. В один момент он заметил у дороги двух мужчин с фонариками, которые рыщут в траве.

«Вероятно, мужчина выкинул кольцо в порыве гнева. Он пожалел о своем поступке и отчаянно пытался разыскать украшение», – рассказал патрульный. Вудалл решил помочь британцу и направил Одина на поиски кольца. Буквально за пару минут пес смог найти потерянную драгоценность в высокой траве.

«Трава была около пяти сантиметров в высоту. Думаю, они искали бы это кольцо всю ночь, но так и не нашли бы его. Они поблагодарили Одина за помощь. Приятно быть полезным окружающим», – цитирует Карла «Лента.ру».

В прошлом году рыбак Джейсон Роуз развелся с женой, и решил избавиться от обручального кольца, которое считал проклятым. Но через семь недель украшение снова вернулось к нему.

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#жизнь #юмор

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