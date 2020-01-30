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сегодня, 17:23 5

Амурчанка, желая получить «хорошие проценты», потеряла более миллиона рублей

Амурчанка, желая получить «хорошие проценты», потеряла более миллиона рублей
Фото: pixabay.com

В Свободном женщина обратилась в полицию и заявила, что стала жертвой телефонных мошенников. Неизвестные ввели амурчанку в заблуждение и, посулив легкий заработок в интернете, выманили у нее сбережения – 300 тысяч рублей, к которым она добавила еще и заемные средства – около миллиона рублей.

Предварительно установлено, что амурчанке позвонила женщина, представившаяся менеджером компании, которая занимается заработком в интернете. Со слов звонившей, потерпевшая поняла, что должна выходить в сеть по два-три часа в неделю. Далее с ней связался мужчина, рассказал условия и пояснил, что амурчанка будет инвестором. Для этого женщине необходимо открыть счет на 100 долларов. Она согласилась, установила специальную программу на телефон, перевела деньги на указанный менеджером счет. Женщине также скинули ссылку на приложение, в котором она авторизовалась. Злоумышленник отправлял ей номера счетов, на которые потерпевшая переводила денежные средства.

За четыре дня она перевела более миллиона рублей, из которых личными были только 300 тысяч, все остальные взяты в кредит. Согласно договоренности, женщине вскоре должны были вернуть эту сумму с хорошими процентами. Однако она не получила ни денег, ни процентов. Когда амурчанка поняла, что имела дело со злоумышленниками, то обратилась в полицию.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Как сообщает управление МВД России по Амурской области, в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

«Будьте бдительны и осторожны! Каждая просьба от неизвестного о переводе ваших денежных средств для получения якобы процентов должна вас насторожить. Не идите на поводу!» – предупреждают в полиции.

Все, кто стал жертвой мошенничества – независимо от суммы ущерба, – должны немедленно обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам: 02 или 102, а также на телефон доверия УМВД по Амурской области (4162) 59-40-59.

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#криминал #происшествия #Свободный #технологии

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Комментарии
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  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    Шнапс думает ,- что это не правильно .

    Пусть ВСЕ желающие , по доброй воле , переведут всё возможное и невозможное на счёт "Поле чудес" по адресу "Страна дураков" , и ждут , когда вырастет Дерево Желаний (с****ка) .

    Задолбали терпилы !!!

  • вежливый кот

    вежливый кот
    1 час назад

    Лох не мамонт,лох не вымрет...

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    Если Шнапс идёт в храм помолиться , и на входе с него снимают сотку "на постройку храма" ,- бедный Шнапс не пишет заяву что -" храм не строится" .

    !!!!

    ну кто дёргает руку дающего ?

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Я не могу понять.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    Мартовская Зима

    Я не могу понять.



    Что бы получить достойно , надо вкалывать пристойно . Это всё .

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