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30января
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сегодня, 17:15 0

В Краснодаре четвероклассник поджег школу

В Краснодаре четвероклассник поджег школу
Фото: Прокуратура Краснодарского края

В Краснодаре ученик четвертого класса устроил пожар в школе. Пострадавших нет, однако некоторые учащиеся остались без верхней одежды.

29 января в школе № 49 Краснодара произошел пожар. В ходе проверки выяснилось, что возгорание произошло по вине ученика младших классов.

Мальчик нашел зажигалку и не заметил, как случайно поджег одну из курток. Испугавшись наказания, ребенок не стал говорить взрослым о произошедшем и ушел из раздевалки. Пожарная сигнализация сработала только после того, как дым распространился по всему этажу, сообщает «Лента.ру».

Из школы эвакуировали 524 ученика и 60 учителей, пожар потушили. Пострадавших нет, сгорела только верхняя одежда большинства школьников. Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК («Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога»). Мэр Краснодара Евгений Первышов заступился за устроившего пожар мальчика и заявил о готовности лично участвовать в возмещении ущерба. «Нельзя судить о ребенке по одному неправильному поступку», – отметил он.

В ноябре 2019 года ученик из Приморья принес в школу ртуть и разлил ее. После этого школу закрыли на несколько дней, а детей перевели на дистанционное обучение.

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#пожары #происшествия

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