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30января
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Что делать амурчанам, если возникли проблемы с гостиницами в Хэйхэ

Что делать амурчанам, если возникли проблемы с гостиницами в Хэйхэ
Фото: Амур.инфо

Амурчанам в случае возникновения проблем с размещением в гостиницах Хэйхэ необходимо обращаться к сотруднику управления по туризму. Такая рекомендация появилась на сайте правительства Амурской области.

В министерстве экономического развития и внешних связей региона рассказали, что после обращения россиян с жалобой на то, в гостинице Хэйхэ им разрешили жить только до вечера 30 января, они связались с управлением по туризму канцелярии иностранных дел народного правительства Хэйхэ. Один эпизод подтвердился, но в целом ситуация нормальная.

Центр поддержки туризма Хэйхэ просит сообщать о подобных случаях напрямую на рабочий номер сотрудника Центра: +86-153-266-000-16 или в отдел по туризму министерства экономического развития и внешних связей Амурской области: 8 (4162) 22-44-08. Каждый случай при указании названия гостиницы будет проверен.

«Китайская сторона ориентирует всех амурчан, которые прибывают в Хэйхэ, если есть необходимость, их готовы принять в гостинице "Шан Мао", расположенной на улице Тхунцзян (通江路) в центральной части города. Администрация гостиницы предупреждена и готова принимать для расселения россиян до прояснения ситуации», – сообщила первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

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#Китай #коронавирус в Китае #туризм

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