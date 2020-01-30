Амурчанка, ехавшая на попутке из Санкт-Петербурга, пропала

32-летняя Ксения Литвинова пропала по пути из Санкт-Петербурга в Туапсе. Сообщение о розыске женщины опубликовало Южное следственное управление на транспорте СК РФ. Как сообщает ведомство, Ксения зарегистрирована в Белогорске Амурской области.

Ксения живет в городе Туапсе Краснодарского края. По данным, представленным следователям поисково-спасательным отрядом «Дон», она уехала Санкт-Петербург к друзьям. Это было в конце декабря 2019 года.

В начале января 2020-го через приложение BlaBlaCar Ксения выехала из Санкт-Петербурга в Туапсе, но до места так и не добралась. С родителями она связывалась 2 января 2020 года – сказала, что осталось несколько часов пути до Краснодара. С тех пор Ксения на связь не выходила.

Предположительно, девушку высадили в Ростове-на-Дону. «Все, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Литвиновой Ксении Сергеевны, просьба сообщить в Южное СУТ СК России по телефону +7-938-169-34-27 либо в поисково-спасательный отряд по номерам +7-951-500-96-13, +7-908-675-71-92 (Сочи). Особое внимание просим уделить владельцев придорожных кафе и заправочных станций», – обращается Южное следственное управление на транспорте.

Приметы пропавшей: рост 150 сантиметров, карие глаза, черные волосы длиной до плеч, на лбу небольшой шрам, на подбородке – родинка.