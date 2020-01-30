ФАПы, которые построят в Амурской области, совместят с квартирами

Фото: правительство Амурской области

Губернатор Амурской области Василий Орлов провел совещание с министрами и зампредами. Власти обсудили планы капитального ремонта и строительства медицинских учреждений области.

Было принято решение строить все 26 ФАПов, которые запланированы на 2020 год в 13 районах области, сразу же с квартирами для фельдшеров. Губернатор отметил, что это будет арендное жилье, находящееся в собственности больницы.

«Оборудование будет приобретаться в рамках программы по модернизации первичного звена, также предусмотрено 62 миллиона рублей федеральных средств на приобретение оборудование для ФАПов», – сказала министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова.

По информации министра строительства и архитектуры региона Игоря Карзунина, фельдшерско-акушерские пункты будут сданы «под ключ» в октябре-ноябре 2020 года.