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30января
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сегодня, 16:59 3

ФАПы, которые построят в Амурской области, совместят с квартирами

ФАПы, которые построят в Амурской области, совместят с квартирами
Фото: правительство Амурской области

Губернатор Амурской области Василий Орлов провел совещание с министрами и зампредами. Власти обсудили планы капитального ремонта и строительства медицинских учреждений области.

Было принято решение строить все 26 ФАПов, которые запланированы на 2020 год в 13 районах области, сразу же с квартирами для фельдшеров. Губернатор отметил, что это будет арендное жилье, находящееся в собственности больницы.

«Оборудование будет приобретаться в рамках программы по модернизации первичного звена, также предусмотрено 62 миллиона рублей федеральных средств на приобретение оборудование для ФАПов», – сказала министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова.

По информации министра строительства и архитектуры региона Игоря Карзунина, фельдшерско-акушерские пункты будут сданы «под ключ» в октябре-ноябре 2020 года.

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#медицина #областная власть #строительство

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    чтобы ни днем ни ночью покоя не было?

  • physic1

    physic1
    36 минут назад

    В каких странах торговцы в лавках живут?

  • Mark1204

    Mark1204
    19 минут назад

    Так пойдет дело и в городах будут строить поликлиники и больницы с квартирами.

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