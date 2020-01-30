В Белогорске прекращено уголовное дело экс-чиновника, проходившего по делу о некачественных домах

В четверг, 30 ноября, в суде Белогорска состоялось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего сотрудника городской администрации. Его обвиняли по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность».

Обвиняемым выступал бывший начальник МКУ «Управление капитального строительства города Белогорск» Александр Куцен, уволившийся из этого учреждения в 2016 году, сообщает «Просто газета». Количество потерпевших по этому уголовному делу – 232 жителя некачественного жилья.

30 января 2020 года в суд пришли почти 70 человек. Их регистрировали в здании уголовного суда по и отвозили автобусами в конференц-зал полиции, так как зала такой вместимости в суде нет.

В суде обвиняемый свою вину признал, но подал ходатайство о прекращении дела в связи с истечением срока давности. И суд это ходатайство удовлетворил. Законность принятого решения теперь проверит прокуратура Белогорска.

Уголовное дело было начато 1 ноября 2018 года и составило 48 томов.

Как сообщало Амур.инфо, согласно материалам уголовного дела, в период с 2014 по 2016 годы застройщик – ООО «САР-Холдинг» – допустил «явные и грубые нарушения требований градостроительных и пожарных норм и правил». Несмотря на это, представители администрации Белогорска приняли решения о вводе в эксплуатацию 16 многоквартирных домов. Дома расположены в переулке Летний, на улице 9 Мая, улице Ленина. Их возводили в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». В результате были существенно нарушены права и законные интересы граждан.