В Амурской области будут судить организатора наркоторговли

Амурчанин предстанет перед судом за преступления, связанные с незаконным сбытом наркотиков. По версии следствия, он организовал преступную группу, которая промышляла изготовлением и продажей наркотика из растительных компонентов.

Следователи следственного отдела МО МВД России «Бурейский» завершили расследование уголовного дела в отношении гражданина 1993 года рождения. Это житель села Домикан Архаринского района. Он обвиняется в незаконных сбытах наркотических средств и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений.

В июне 2019 сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД совместно с коллегами из МО МВД России «Бурейский» при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» задержали троих граждан, причастных к сбыту наркотических средств. У них изъяли гашишное масло и марихуану, возбудили уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ «. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Обвиняемым вменяется четыре факта сбыта наркотиков, в том числе совершенных организованной группой.

В ходе предварительного расследования установлено, что житель села Домикан Архаринского района решил заработать. Для этого он нашел помощников. «Обладая качествами лидера, он привлек к незаконной деятельности двух местных жителей. Заготовкой дикорастущей конопли и дальнейшее изготовление из нее гашишного масла осуществлял мужчина 1995 года рождения. В дальнейшем перевозил готовое наркотическое средство в поселок Новобурейский, где женщина 1993 года рождения расфасовывала и сбывала его», – описывает деятельность группы управление МВД России по Амурской области.

Двое фигурантов – организатор и женщина – обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в составе организованной группы».

Расследование уголовного дела в отношении предполагаемого организатора окончено. В ближайшее время он предстанет перед судом. В отношении его подельников уголовные дела выделены в отдельное производство, расследование которых продолжается.