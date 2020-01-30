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сегодня, 16:31 0

Из-за коронавируса врачи скорой в Хабаровске используют усиленную форму защиты

Из-за коронавируса врачи скорой в Хабаровске используют усиленную форму защиты
Фото: pixabay.com

На вызов к хабаровчанам врачи скорой помощи теперь приезжают в усиленной форме защиты. Защитный халат, перчатки, респираторная маска – такое облачение необходимо использовать, выезжая на вызов лишь к тем, у кого можно предполагать наличие нового коронавируса.

«Врачи скорой помощи используют дополнительные меры защиты в том случае, когда едут на вызов к пациенту, вернувшемуся из-за границы или контактировавшему с приезжим из Китая. Сейчас такие граждане довольно часто обращаются с жалобами на высокую температуру и так далее. Однако у всех них подтверждается в основном грипп либо другие обычные болезни», – сообщила ИА «Хабаровский край сегодня» замначальника отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения края Нина Осипова.

Все материалы и пробирки с анализами после таких вызовов отправляют в Хабаровский НИИ эпидемиологии и микробиологии, а также в головное учреждение в Новосибирск для контрольного исследования. Никаких следов нового китайского коронавируса на данный момент в Хабаровском крае не выявлено.

Меры защиты в связи с ситуацией в КНР ввели и на железных дорогах. Так, например, на вокзалах Дальневосточной ЖД работников обеспечили антисептиками, перчатками, масками. Вокзальные помещения и пассажирские поезда обрабатываются дезинфицирующими средствами, введен режим проветривания, разместили памятки о мерах профилактики коронавируса.

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#Дальний Восток #коронавирус в Китае

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