В Омске мать довела 14-летнюю дочь до анорексии

Омские органы опеки хотят ограничить родительские права матери, которая довела свою дочь до веса в 25 килограммов. Женщина отказывалась лечить дочь по религиозным мотивам.

Как сообщает РИА Новости, девочка наблюдалась у эндокринолога с 2013 года, а в 2016 ей поставили диагноз «белково-энергетическая недостаточность». До 2018 года девочка лечилась, но потом стала резко худеть.

«В августе 2019 года [ко мне] обратилась жительница Омска с жалобой на оказание психологического давления на ее семью и ребенка, на оказание некачественных медицинских услуг и постановку неправильного диагноза ее 14-летней дочери», – рассказала уполномоченная по правам ребенка в Омской области Елизавета Степкина.

Женщине рекомендовали привести дочь к гастроэнтерологу и психиатру, девочка два раза лечилась в стационаре, но мать каждый раз забирала девочку недолеченной и отказывалась выполнять рекомендации врачей. Также мать не пускала домой педиатра с участка и отказывалась направлять дочь в гастроэнтерологическое отделение. Из-за этого женщину могут ограничить в родительских правах.

Сейчас женщину, дочь которой в 14 лет весит 25 килограммов вместо нормы в 50, через суд заставили лечить ребенка. Девочка находится в гастроэнтерологическом отделении. По словам медиков, ее состояние удовлетворительное, она постепенно набирает вес.

По словам омбудсмена, женщина считала, что медики поставили девочке неверный диагноз.