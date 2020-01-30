В Приамурье часть трудовых мигрантов не привиты от кори

Фото: Администрация Благовещенска

В Благовещенске под руководством мэра Валентины Калиты состоялось совещание, где обсудили необходимость иммунизации против кори трудовых мигрантов. Руководителям предприятий, привлекающих к работе иностранных граждан, разъяснили, где они могут привить сотрудников, не имеющих прививок или сведений о вакцинации против кори.

«Особую тревогу вызывает то, что часть иностранных граждан, работающих на территории Приамурья и областного центра, от кори не привиты. Это группа риска. Корь — это одно из самых заразных инфекционных заболеваний. В части случаев осложнения от него могут быть тяжелыми и даже опасными для жизни. Поэтому необходимо организовать иммунопрофилактику непривитых граждан», — сказала Валентина Калита.

В совещании приняли участие представители Центра гигиены и эпидемиологии Амурской области, Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, городских поликлиник, а также руководители строительных организаций, предприятий торговли, общественного питания и перерабатывающей промышленности.

В ходе совещания руководители предприятий получили возможность задать интересующие вопросы напрямую представителям медицинских организаций, был составлен алгоритм совместной работы по проведению вакцинации трудовых мигрантов, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

С 1 апреля 2019 года в рамках реализации постановления главного государственного санитарного врача Амурской области началась иммунизация против кори. Завершить эту работу планируют до 31 декабря 2020 года.