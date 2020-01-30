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В Благовещенске начался конкурс идей по улучшению жизни в городе

В Благовещенске начался конкурс идей по улучшению жизни в городе
Фото: amur.info

В Благовещенске начался прием заявок на участие в конкурсе грантов. В нем девять направлений – от развития добрососедских отношений и охраны окружающей среды до военно-патриотического воспитания. Лучшие инициативы получат финансовую поддержку.

Номинации:

  1. – поддержка программ и проектов по военно-патриотическому воспитанию;
  2. – поддержка проектов и программ, направленных на укрепление ветеранского движения;
  3. – поддержка проектов по социализации людей старшего поколения, людей с ограниченными возможностями здоровья, представителей социально уязвимых групп населения через различные формы социальной активности;
  4. – поддержка проектов и программ, направленных на социальную поддержку и защиту людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе реабилитация, социальная и трудовая интеграция лиц без определенного места жительства;
  5. – поддержка проектов и программ по профилактике и реабилитации направленных на реализацию Национального проекта «Здравоохранение» на территории города Благовещенска»;
  6. – поддержка проектов и программ, направленных на выявление, обобщение и распространение лучших практик деятельности некоммерческих организаций, популяризация такой деятельности, масштабирование успешных социальных технологий;
  7. – поддержка проектов и программ по охране окружающей среды, защите животных и профилактики жестокого обращения с животными;
  8. – поддержка проектов и программ, направленных на развитие добрососедских отношений;
  9. – поддержка проектов и программ по проведению обучающих семинаров, тренингов, форумов, конференций, консультаций.

В текущем году на реализацию самых интересных социально значимых проектов из бюджета выделено 4,5 миллиона рублей.

Прием заявок завершится 26 февраля – это последний день приема обращений. Заявить об участии можно в территориальном управлении городской администрации по адресу: Благовещенск, улица Зейская, 173А, кабинет 317, телефон (4162) 99-18-17. Специалисты управления не только примут документы, но также дадут исчерпывающие консультации по всем вопросам.

С 1 по 15 марта конкурсная комиссия отберет лучшие проекты. До конца марта с их авторами подпишут договоры. Проекты должны быть реализованы до 25 декабря 2020 года.

Как отмечают в администрации Благовещенска, за 15 лет проведения конкурса на предоставление гранта социально ориентированным НКО городские власти поддержали более 400 проектов. На их реализацию направили около 30 миллионов рублей.

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#городская власть #конкурсы

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