В микрорайоне Благовещенска готовятся к строительству новой школы (видео)

В Благовещенске на улице Тепличной между Игнатьевским шоссе и Василенко огородили площадку под строительство новой школы на полторы тысячи мест. На месте работает спецтехника, она готовит территорию для работ.

Сейчас на участке площадью больше 5 гектаров располагается долгострой 1970-х годов. Его снесут, а на месте возведут 4-этажное здание со стадионом, спортивными площадками, парковкой и зелеными насаждениями.

Как в марте 2019 года сообщало Амур.инфо, ПСД для школы была разработана в 2018 году. За основу специалисты взяли проект Самарского общеобразовательного учреждения. Главгосэкспертиза одобрила проектно-сметную документацию.

До ввода школы в эксплуатацию предстоит выполнить благоустройство дорог. Улицу Тепличную заасфальтируют, оборудуют парковочными зонами, дорожными знаками, освещением. Планируется, что она станет четырехполосной.

«Игнатьевское шоссе – одна из самых оживленных магистралей Благовещенска. И, чтобы обеспечить безопасность школьников, мы рассматриваем вариант оборудования подземных переходов на перекрестке Игнатьевского шоссе и Тепличной. Мы попросили проектировщиков выполнить предпроектную проработку, ведь мы находимся в несколько стесненных условиях: с одной стороны – тепломагистраль, с другой – школа. Сейчас проектировщик считает, сможем ли мы сделать развязку на перекрестке Игнатьевское шоссе – Тепличная и четыре полосы в рамках реконструкции Тепличной. Думаю, на этой неделе уже будет получен ответ», – рассказал тогда первый заместитель мэра города Александр Плешкевич.

В планах закончить строительство до 2022 года. Расположенные в микрорайоне школы № 13, 16, 28 и 25-я гимназия перегружены. Новое учебное заведение на 1 500 мест позволить решить этот вопрос.