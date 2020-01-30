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30января
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сегодня, 15:24 5

В микрорайоне Благовещенска готовятся к строительству новой школы (видео)

В микрорайоне Благовещенска готовятся к строительству новой школы (видео)

В Благовещенске на улице Тепличной между Игнатьевским шоссе и Василенко огородили площадку под строительство новой школы на полторы тысячи мест. На месте работает спецтехника, она готовит территорию для работ.

Сейчас на участке площадью больше 5 гектаров располагается долгострой 1970-х годов. Его снесут, а на месте возведут 4-этажное здание со стадионом, спортивными площадками, парковкой и зелеными насаждениями.

Как в марте 2019 года сообщало Амур.инфо, ПСД для школы была разработана в 2018 году. За основу специалисты взяли проект Самарского общеобразовательного учреждения. Главгосэкспертиза одобрила проектно-сметную документацию.

До ввода школы в эксплуатацию предстоит выполнить благоустройство дорог. Улицу Тепличную заасфальтируют, оборудуют парковочными зонами, дорожными знаками, освещением. Планируется, что она станет четырехполосной.

«Игнатьевское шоссе – одна из самых оживленных магистралей Благовещенска. И, чтобы обеспечить безопасность школьников, мы рассматриваем вариант оборудования подземных переходов на перекрестке Игнатьевского шоссе и Тепличной. Мы попросили проектировщиков выполнить предпроектную проработку, ведь мы находимся в несколько стесненных условиях: с одной стороны – тепломагистраль, с другой – школа. Сейчас проектировщик считает, сможем ли мы сделать развязку на перекрестке Игнатьевское шоссе – Тепличная и четыре полосы в рамках реконструкции Тепличной. Думаю, на этой неделе уже будет получен ответ», – рассказал тогда первый заместитель мэра города Александр Плешкевич.

В планах закончить строительство до 2022 года. Расположенные в микрорайоне школы № 13, 16, 28 и 25-я гимназия перегружены. Новое учебное заведение на 1 500 мест позволить решить этот вопрос.

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#Альфа ТВ #дети #мэрия #образование #строительство

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Комментарии
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  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    45 минут назад

    ничего что Игнатьевское и василенко это перпендикулярные улицы, а тенистая это вообще где опс

  • Trish

    Trish
    45 минут назад

    То ли тепличная, то ли тенистая. Не понятно. В заголовке про тенистую, в тексте про тепличную.

  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    42 минуты назад

    походу эти оленеводы попутали с тепличной

  • inoy

    inoy
    37 минут назад

    тут или напротив погранотряда или мухина/промышленная долгострой))) сейчас поправят)))

  • Myxira

    Myxira
    25 минут назад

    Для микрорайона школа - отлично! Рада за жителей.

    Но почему строится одна школа? Сразу же начинайте строить вторую, в центре города: у вас в периметре 11, 4, 17 и 27 школ большой провал! Ни одного школьного заведения! Жители трех новых многоквартирных домов, живущие в полутора кварталах от 11 школы, принуждены отправлять первоклашек через весь центр города, через оживленные перекрестки, за шесть кварталов - в 4 гимназию, ибо 11 перегружена. До 17 - не ближе! Решайте вопрос, т.к. приписка к удаленной школе нарушает права детей младших классов и подвергает их жизнь большому риску.

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