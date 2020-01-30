Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:24 0

Сев за руль только что купленного авто, амурчанин искалечил человека

Сев за руль только что купленного авто, амурчанин искалечил человека
Фото: pixabay.com

Прокуратура Благовещенска направила в суд уголовное дело по обвинению жителя Тамбовского района. 33-летний мужчина обвиняется в совершении дорожно-транспортного происшествия, в котором серьезно пострадал человек. Водитель, совершивший аварию, был пьян.

33-летний житель Тамбовского района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Как установило следствие, в ноябре 2018 года мужчина купил автомобиль «ИЖ-21251». Ни отсутствие водительских прав, ни состояние алкогольного опьянения, в котором он находился, не помешали ему сесть за руль. На автодороге Белогорск – Благовещенск обвиняемый выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем, ехавшим навстречу. В результате аварии пассажир невиновного автомобиля получил тяжкий вред здоровью.

Было возбуждено уголовное дело. После завершения расследования прокурор утвердил обвинительное заключение, и материалы направили в Благовещенский городской суд для рассмотрения по существу.

В соответствии с Уголовным кодексом РФ, за совершение указанного преступления суд может назначить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает прокуратура Амурской области.

Просмотров всего: 1059

#ДТП #закон #происшествия #суды

распечатать


Происшествия

Благовещенцы за деньги помогали иностранцам незаконно остаться в России
Происшествия

В Благовещенске разыскивают водителя, который наехал на ребенка и скрылся

Происшествия

В жестком ДТП в Благовещенском районе пострадали три человека (фото, видео)
Происшествия 25

Благовещенка рассказала, что не пыталась отравить собаку на улице Строителей

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь