Сев за руль только что купленного авто, амурчанин искалечил человека

Прокуратура Благовещенска направила в суд уголовное дело по обвинению жителя Тамбовского района. 33-летний мужчина обвиняется в совершении дорожно-транспортного происшествия, в котором серьезно пострадал человек. Водитель, совершивший аварию, был пьян.

33-летний житель Тамбовского района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Как установило следствие, в ноябре 2018 года мужчина купил автомобиль «ИЖ-21251». Ни отсутствие водительских прав, ни состояние алкогольного опьянения, в котором он находился, не помешали ему сесть за руль. На автодороге Белогорск – Благовещенск обвиняемый выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем, ехавшим навстречу. В результате аварии пассажир невиновного автомобиля получил тяжкий вред здоровью.

Было возбуждено уголовное дело. После завершения расследования прокурор утвердил обвинительное заключение, и материалы направили в Благовещенский городской суд для рассмотрения по существу.

В соответствии с Уголовным кодексом РФ, за совершение указанного преступления суд может назначить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает прокуратура Амурской области.