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30января
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сегодня, 15:20 0

В Приамурье будут выявлять пожары при помощи камер на сотовых вышках

В Приамурье будут выявлять пожары при помощи камер на сотовых вышках
Фото: Михаил Хаустов

Приамурье готовится к противопожарному сезону. В 2020 году лесные возгорания будут обнаруживать с помощью системы дистанционного мониторинга и раннего обнаружения пожаров «Лесохранитель». Возможность наблюдать за лесом обеспечат поворотные видеокамеры, которые установят на вышках сотовых операторов.

«Такая система уже не один год работает в российских регионах и зарекомендовала себя с положительной стороны. Установить ее в Приамурье предложило министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области, а наше учреждение заключило договор с компанией, которая уже приступила к монтажу оборудования. В дальнейшем с этой системой будет работать оператор региональной диспетчерской службы Амурской авиабазы, – сказал начальник ГАУ Амурской области «Авиабаза» Евгений Кутуков.

Радиус обзора оборудования – до 35 километров. Камеры пока появятся в четырех точках: в Благовещенском районе – около населенных пунктов Сергеевка, Новопетровка, на 17 километре Новотроицкого шоссе, в Свободненском районе, недалеко от села Москвитино.

При появлении огня приложение, установленное на камере, зафиксирует возгорание, определит его координаты и площадь и оповестит все заинтересованные службы. Обнаружение пожара на ранней стадии позволит оперативно начать его тушение и не допустить увеличение площади, пройденной огнем, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

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#пожары

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