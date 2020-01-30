Руки-базуки решился на изменение внешности

Недавно Кириллу Терешину удалили часть «рук-базук». Врачи выкачали часть вазелина из перекачанных рук. Теперь блогер решился на новый эксперимент. Он отправился к косметологу, чтобы подкорректировать форму лица.

На странице врача-дерматокосметолога в Инстаграме появился ролик, где блогеру делают контурную пластику скул и губ. На кадрах видно, как Терешину несколько раз вводит препарат девушка в чёрной маске. И после пациент радуется результату. У себя в Инстаграме Кирилл отметил, что остался доволен своим преображением, и выложил фотографию.

«Мне была проведена процедура контурной пластики скул. Процедура прошла совершенно безболезненно, и я остался очень доволен результатом», – подписал фото Терешин в своем аккаунте.

Кирилл Терешин – блогер из Пятигорска, который прославился благодаря своим рукам, в которые он вводил синтол. Блогеру после этого неоднократно советовали удалить синтол из рук, а в ноябре 2019-го он попал в больницу с воспалением бицепсов, где ему провели срочную операцию, сообщает Life.