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30января
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сегодня, 15:20 0

Руки-базуки решился на изменение внешности

Руки-базуки решился на изменение внешности
Фото: vk.com/rukibazuki_official

Недавно Кириллу Терешину удалили часть «рук-базук». Врачи выкачали часть вазелина из перекачанных рук. Теперь блогер решился на новый эксперимент. Он отправился к косметологу, чтобы подкорректировать форму лица.

На странице врача-дерматокосметолога в Инстаграме появился ролик, где блогеру делают контурную пластику скул и губ. На кадрах видно, как Терешину несколько раз вводит препарат девушка в чёрной маске. И после пациент радуется результату. У себя в Инстаграме Кирилл отметил, что остался доволен своим преображением, и выложил фотографию.

«Мне была проведена процедура контурной пластики скул. Процедура прошла совершенно безболезненно, и я остался очень доволен результатом», – подписал фото Терешин в своем аккаунте.

Кирилл Терешин – блогер из Пятигорска, который прославился благодаря своим рукам, в которые он вводил синтол. Блогеру после этого неоднократно советовали удалить синтол из рук, а в ноябре 2019-го он попал в больницу с воспалением бицепсов, где ему провели срочную операцию, сообщает Life.

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#жизнь #шоу-бизнес

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