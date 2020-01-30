В Приамурье хотят разрешить отстрел волков в случае смертельной опасности для человека

В четверг, 30 января, во Владивостоке прошло общее собрание парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье». Председатель Законодательного собрания Амурской области поднял вопрос о регулировании численности волка и предложениях по сдерживанию роста его популяции.

В своем выступлении Вячеслав Логинов отметил, что проблема регулирования популяции волков актуальна почти для всех регионов Дальнего Востока и Сибири, так как их численность последние несколько лет неуклонно растет. К примеру, в Приамурье за последние три года она увеличилась почти в два раза (с 2 861 до 4 125 особей). При этом ежегодно охотники-волчатники отстреливают около 400 хищников.

«Сегодня по закону противостоять волкам самостоятельно охотникам нельзя даже в случае смертельной опасности. Для того чтобы застрелить хищника, им необходимо иметь разрешение на добычу охотничьих ресурсов. На его получение требуется дополнительное время. В противном же случае охотника могут привлечь к ответственности за незаконную добычу животного. При этом, согласно статистике, от нападений хищников ежегодно погибают порядка 10 россиян», – обозначил проблему Вячеслав Логинов.

По мнению спикера амурского заксобрания, вопрос о вынужденном отстреле животных, если они угрожают жизни человека или, например, являются разносчиками болезней, необходимо рассмотреть на законодательном уровне и выработать альтернативную схему действий по вопросу регулирования численности волка, которая позволит актировать факт отстрела опасного животного после происшествия, минуя процедуру получения разрешения на добычу, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Амурской области.

В Приамурье для борьбы с волками охотникам-волчатникам выплачивают вознаграждение в сумме 7,5 тысячи рублей. В 2020 году из бюджета области на эти цели выделено 4,3 миллиона рублей, что в два раза больше, чем в 2019-м.