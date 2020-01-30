Пять амурчан, вернувшихся из Китая, проверят на коронавирус: у них появились симптомы ОРВИ

«Все 5 обратившихся оперативно обследованы в лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области", по результатам у одного человека обнаружен грипп А. Материал от всех 5 обратившихся подготовлен для отправки в ФБУН "Вектор" для исключения нового коронавируса», – сообщается на сайте правительства Амурской области.

В целом в период с 23 по 29 января в медицинские организации с признаками респираторной инфекции и посещением в анамнезе КНР обратился 21 человек.

Всех пациентов обследовали в Центре гигиены и эпидемиологии Амурской области. У 12 человек обнаружили грипп А и другие респираторные вирусы. В научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» на новую коронавирусную инфекцию обследовано 11 амурчан. Анализы 10 человек еще находятся на исследовании.