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сегодня, 15:10 6

Пять амурчан, вернувшихся из Китая, проверят на коронавирус: у них появились симптомы ОРВИ

Пять амурчан, вернувшихся из Китая, проверят на коронавирус: у них появились симптомы ОРВИ
Фото: pixabay.com

За последнее время в медицинские организации Амурской области с симптомами ОРВИ обратились 5 человек, вернувшихся из Китая. Их проверят на коронавирус. Исследование проведет научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

«Все 5 обратившихся оперативно обследованы в лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области", по результатам у одного человека обнаружен грипп А. Материал от всех 5 обратившихся подготовлен для отправки в ФБУН "Вектор" для исключения нового коронавируса», – сообщается на сайте правительства Амурской области.

В целом в период с 23 по 29 января в медицинские организации с признаками респираторной инфекции и посещением в анамнезе КНР обратился 21 человек.

Всех пациентов обследовали в Центре гигиены и эпидемиологии Амурской области. У 12 человек обнаружили грипп А и другие респираторные вирусы. В научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» на новую коронавирусную инфекцию обследовано 11 амурчан. Анализы 10 человек еще находятся на исследовании.

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#здоровье

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Комментарии
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  • 028rus

    028rus
    59 минут назад

    Всех вернувшихся надо было в инфекционку сразу и не выпускать пока анализы не сдадут а то ждёте пока сами придут к вам)))

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    56 минут назад

    за-ши-бись

  • inoy

    inoy
    49 минут назад

    не сам вирус страшен мне, а то как у нас к этому относятся службы и особенно как они будет действовать в случае вспышки, не дай бог((((

  • Ма

    Ма
    29 минут назад

    Надо всех выезжающих из Китая на неделю в стационар на карантин. Тогда остальные будут в безопасности. А теперь сиди гадай, привезли заразу или нет, почему рискуют нашим здоровьем и может жизнями. Уж лучше несколько десятков подержать в карантине, чем подвергать опасности остальных.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    29 минут назад

    Так ведь только сейчас Голикова позировала по ТВ на совещани у Путина, докладывала, что в РФ создан и успешно испытан экспресс тест по обнаружению вируса и спрашивала разрешения у верховного срочно поделится им с человечеством. А вот почему экспресс теста нет в областном центре расположенного на границе с КНР почему-то не уточнила.

  • Схожу с ума

    Схожу с ума
    17 минут назад

    Как то странно, мы все материалы будем направлять в такую даль? То есть если есть короновирус, то человек тут уже гулял хрен знает сколько и пошел дальше гулять до получения результатов? Почему вообще при въезде сразу не отобрали пррбв

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