В Китае не осталось ни одного региона, где не было бы зараженных коронавирусом

В Тибетском автономном районе Китая подтвердился случай инфицирования новым коронавирусом 2019-nCoV. Это последний китайский регион, где до сих пор случаев заболевания не было. К настоящему моменту известно о 170 погибших, столько же людей были вылечены.

Таким образом, во всех регионах Китая, включая провинции, автономные районы и города центрального подчинения, выявлены случаи инфицирования. Об этом сообщает Национальный комитет по делам здравоохранения КНР.

Согласно отчету ведомства, число погибших от коронавируса достигло 170 человек, а число зарегистрированных случаев заражения – 7 711, из них в тяжелом состоянии находится 31 человек. «В общей сложности 170 пациентов, которые были вылечены и выписаны», – отметили в комитете.

В специальных административных районах — Гонконге и Макао, а также в провинции Тайвань, политический статус которой не определен, зарегистрировано 25 подтвержденных случаев заболевания: десять в Гонконге, семь в Макао и восемь на Тайване, сообщает РБК.

Вспышка ранее неизвестного типа коронавируса произошла в конце прошлого года в китайском городе Ухань, провинция Хубэй. Позднее вирус начал распространяться по всей стране, а также за рубежом. К настоящему моменту случаи заболевания зафиксировали, в частности, в США, Канаде, Германии, Австралии, Южной Корее, Японии, Финляндии, ОАЭ.

В России на данный момент заразившихся коронавирусом нет. В Роспотребнадзоре сообщили, что с 28 января всех российских туристов, прибывающих из Китая, будут обследовать на коронавирус. В пяти дальневосточных регионах России, граничащих с КНР, закрыли пункты пропуска. Речь идет об Амурской области, Приморском, Хабаровском и Забайкальском краях, а также Еврейской автономной области.