В столице БАМа пройдет финал спартакиады городов Амурской области

Фото: администрация Тынды

Спустя 15 лет Тында вновь станет центром проведения областной XXIII Спартакиады. Финальная часть спортивных состязаний пройдет в июне 2020 года.

В большом спортивном празднике планируют принять участие 10 команд – из Благовещенска, Свободного, Зеи, Белогорска, Райчихинска, Магдагачи, Сковородина, Шимановска, Циолковского и Тынды.

Более пятисот спортсменов будут защищать честь своего города по нескольким видам спорта: легкая атлетика, баскетбол (мужчины, женщины), волейбол (мужчины, женщины) и мини-футбол.

В преддверии проведения XXIII Спартакиады городов Амурской области в Тынде планируется отремонтировать спортивный стадион «БАМ». Здесь обновят футбольное поле, игровые площадки, легкоатлетические секторы и беговые дорожки.

«Перед нами стоит задача в первую очередь обновить спортивные сооружения, на которых будут проходить игры по мини-футболу, баскетболу, волейболу, состязания легкоатлетов. Часть объектов у нас уже готовы, а с наступлением тепла работы начнутся на стадионе “БАМ”, где пройдут церемонии открытия и закрытия Спартакиады, большинство соревнований. Сейчас мы решаем вопросы по размещению, питанию спортсменов. Тында всегда отличается своим гостеприимством, и мы сделаем все, чтобы Спартакиада городов Амурской области прошла на высоком уровне», – говорит заместитель главы администрации Тынды по вопросам социальной сферы и реализации общественных инициатив Павел Козменчук.

В честь открытия и закрытия областной спартакиады будут проведены масштабные торжественные церемонии с участием приглашенных и местных творческих коллективов. Последний раз Тында принимал спортсменов из городов Амурской области в 2005 году, сообщает пресс-служба администрации Тынды.