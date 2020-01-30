Циолковский сделают самым современным городом Амурской области

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития ЗАТО Циолковский до 2030 года. На улучшение города планируется потратить более 32,6 миллиарда рублей. Циолковский должен стать самым современным городом области.

«Это без преувеличения станет приоритетной задачей общегосударственного значения. Будущий облик Циолковского, который должен стать самым современным городом в Амурской области, формировался исходя из прогноза численности ЗАТО Циолковский – к 2030 году в космической гавани Дальнего Востока ее планируется увеличить до 17 тысяч человек. На воплощение всех намеченных объектов в жизнь направлены средства из федерального, областного и муниципального бюджетов. Значительная часть средств при этом выделяется корпорацией "Роскосмос', которая заинтересована в создании удобной инфраструктуры для увеличивающегося потока новых специалистов космодрома и жителей Циолковского», – рассказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.

Долгосрочный план подразумевает создание новых и модернизацию действующих объектов социальной инфраструктуры по таким направлениям, как жилищное строительство, образование, здравоохранение, благоустройство общественных территорий, дорожная и коммунальная инфраструктура. Как отмечает правительство Амурской области, реализация намеченных мероприятий начнется в текущем году.

Первостепенная задача долгосрочного плана – строительство жилья для растущего населения города. Уже в 2020 году здесь начнут строить 723 квартиры общей площадью более 44,8 тысячи квадратных метров. До 2025 года в эксплуатацию должны ввести более 1 500 квартир, которые станут новым домом для 6 тысяч сотрудников космодрома и членов их семей. На эти цели корпорация «Роскосмос» выделяет более 16 миллиардов рублей, что превышает половину общего объема инвестиций в долгосрочный план развития города.

Большое внимание в плане уделяется сферам образования и здравоохранения. Новая современная школа и детские сады откроют свои двери к 2025 году. Как планировалось изначально, в городе в 2022 году появится комплекс зданий медико-санитарной части для жителей Циолковского и строителей космодрома Восточный.

Не обойдут стороной объекты дорожной и коммунальной инфраструктуры. Обновление дорожного покрытия ряда основных улиц города активно ведется уже с 2019 года, а до 2029 года планируется сделать более 7 километров нового асфальтного полотна. Знаковым не только для ЗАТО Циолковский, но и для всей Амурской области станет перевод городской котельной на потребление природного газа в рамках программы газификации региона. По плану, это должно произойти в текущем году.

Кроме того, в центре города реконструируют сквер имени Юрия Гагарина и благоустроят городской парк Победы. Появится новое здание ЗАГСа и комплекс сооружений для органов правопорядка, а также спортивно-оздоровительный комплекс.