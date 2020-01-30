В Благовещенске студенты раздают листовки о профилактике коронавируса

Фото: пресс-служба минобра

Информационную работу проводят студенты Амурского педагогического колледжа в Благовещенске в связи с распространением в Китае коронавирусной инфекции. На улицах волонтеры раздают прохожим листовки с информацией о симптомах и профилактике заболевания.

Такую деятельность в местах массового скопления людей студенты проводят с начала недели. К настоящему времени распространено свыше 500 подобных памяток.

В самих профессиональных образовательных организациях вводится масочный режим, который распространяется как на студентов, так и на преподавателей. Часть масок покупают за счет средств колледжей.

По информации управления Роспотребнадзора по Амурской области, которая была оглашена накануне, больных коронавирусной инфекцией на территории региона не зарегистрировано. Проведение комплекса противоэпидемических мероприятий продолжается, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.