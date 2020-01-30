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Амурские писатели могут подать заявки на литературную премию имени Арсеньева

Амурские писатели могут подать заявки на литературную премию имени Арсеньева
Фото: pixabay.com

Общероссийская литературная премия «Дальний Восток» имени Владимира Арсеньева ждет авторов. Прием заявок на соискание ежегодной премии начинается с 1 февраля 2020 года.

Объявлено начало приема заявок для участия в общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени Владимира Арсеньева. К участию приглашаются русскоязычные российские и зарубежные авторы, пишущие художественную, документальную и историко-биографическую прозу о Дальнем Востоке.

Традиционно номинаций три: «Длинная проза», «Короткая проза» и «Проза для детей». Победители получат по 500 тысяч рублей. Подать заявку можно с 1 февраля по 30 июня на официальном сайте премияарсеньева.рф. Победителей назовут в декабре 2020 года в рамках Дней Дальнего Востока в Москве, сообщает ИА PrimaMedia.

Целью премии является популяризация творчества современных авторов, пишущих о Дальнем Востоке, поиск новых тем и героев, создание современного образа Дальнего Востока в общем культурном пространстве России и мира.

«Надо вытаскивать на поверхность авторов, о которых или никто не знает, или не знает широкий российский читатель, московский читатель», – сказал победитель в специальной номинации «За вклад в развитие современной культуры Дальнего Востока», писатель из Владивостока Василий Авченко.

В 2019 году на соискание премии было подано 193 произведения из 17 регионов Российской Федерации и одного зарубежного государства, 79 из них было принято к рассмотрению. 30 произведений отобрали в лонг-лист. Как сообщало ИА «Амур.инфо», среди них были и книги амурских авторов, однако в шорт-лист они не вошли.

Премия была учреждена по инициативе Юрия Трутнева, заместителя председателя правительства Российской Федерации – полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

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#Дальний Восток #культура

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