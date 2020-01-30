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Самолет доставил амурских туристов в Благовещенск из Санья

Самолет доставил амурских туристов в Благовещенск из Санья

Амурские туристы прибыли в Благовещенск авиарейсом из Санья. На борту самолета находились 104 пассажира. Люди прошли двойной тепловизионный контроль и сдали анализы на инфекционные заболевания.

Санитарно-эпидемиологический контроль пассажиров провели на борту и в международном пункте пропуска.

«Помимо тепловизионного контроля и сбора контактных данных, у всех прибывших взяты смывы из носо-, ротоглотки для выявления заболевания коронавирусом. Полученные пробы будут отправлены на исследование. В случае выявления признаков заболевания пассажиров доставят бригадой скорой помощи в инфекционную больницу. В настоящее время превышение температуры тела у прибывших не выявлено», – рассказал замначальника эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Амурской области Александр Солохин.

Как пишет пресс-служба правительства Амурской области, медики рекомендуют гражданам в течение 14 дней тщательно следить за своим состоянием и при появлении симптомов инфекционного заболевания и повышении температуры обязательно вызывать врача на дом.

По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства области, пункт пропуска через госграницу РФ оснащен оборудованием тепловизионного контроля и бактерицидными облучателями циркулярного типа для обеззараживания воздуха в помещениях, проводится дезинфекция помещений аэровокзала.

«На территории международного сектора транслируют звуковые объявления о мерах профилактики коронавирусной инфекции, а также раздают памятки пассажирам. Внепланово проведена ревизия вентиляционной системы помещения в пункте пропуска, введен масочный режим для всех служб терминала международных авиалиний», – рассказал заместитель гендиректора аэропорта Благовещенска Анатолий Смирнов.

Фото: amurobl.ru

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#Китай #коронавирус в Китае #транспорт

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