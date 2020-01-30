Дата выезда россиян из Хэйхэ пока не сообщается

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«Открытие временного коридора с учетом текущей санитарно-эпидемиологической ситуации – процесс не моментальный. Это комплексное решение, проработка которого при обязательном взаимодействии с федеральными структурами займет определенное, но непродолжительное время», – сообщила Екатерина Киреева.

В минэкономразвития и внешних связей Амурской области принимают обращения на контактный телефон от гражданин РФ в Хэйхэ. Звонить можно по номеру: +7-914-556-16-66.

«Мы просим проявлять спокойствие и терпение в этой непростой ситуации. Если линия оказывается занята или специалист не вышел с вами на связь, это не означает, что мы игнорируем граждан. Звонков поступает действительно большое количество», – сказала первый заместитель министра.

Также Екатерина Киреева прокомментировала информацию о закрытии гостиниц в Хэйхэ.

«Что касается отдельных сообщений от граждан РФ относительно закрывающихся в Хэйхэ гостиниц, нельзя забывать и о том, что текущая ситуация совпала с продленными праздниками в КНР. В это время независимо от сторонних обстоятельств большинство заведений общественного питания и гостиничного бизнеса не работают в любом случае. Для жителей Китая традиционный Праздник весны – это семейное торжество и возможность провести больше времени дома, поэтому говорить о закрытии гостиниц только в связи с нерентабельностью сейчас преждевременно. Мы проработаем этот вопрос с коллегами в Хэйхэ», – сказала первый замминистра.

Как сообщало Амур.инфо, 29 января в правительстве РФ приняли решение закрыть границу с Китаем в пяти регионах ДФО, в том числе в Амурской области. Для возвращения россиян на родину планируется организовать временные коридоры на пунктах пропуска.