В Благовещенске для лиц без определенного места жительства выделят помещения

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В Благовещенске остро стоит вопрос о предоставлении мест для реабилитации лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию в связи с утратой имущества вследствие мошенничества, стихийного бедствия, потерей средств к существованию, жестокого обращения в семье, заявили на заседании.

«Учитывая, что в соответствии с действующими муниципальными правовыми актами имущественная поддержка предоставляется организациям, осуществляющим только определенные виды деятельности, администрация вынуждена отказывать в оказании помощи даже при наличии свободных помещений. В связи с этим предлагаем дополнить правила предоставления муниципального имущества социально ориентированным некоммерческим организациям во владение или пользование на долгосрочной основе, утвержденной решением Благовещенской городской думы "Об имущественной поддержке социально ориентированных НКО", еще одним видом деятельности – реабилитацией лиц без определенного места жительства.

Новая редакция позволит участвовать в конкурсе на право заключения договоров безвозмездного пользования и аренды на конкурсной основе организациям, осуществляющим данный вид деятельности. Аналогичные изменения также необходимо внести в положение "О предоставлении в аренду имущества, являющегося собственностью муниципального образования города Благовещенска", утвержденного Благовещенской городской думой», – сказала председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Благовещенска Ольга Богданова.

Она добавила, что принятие изменений не потребует дополнительных расходов из городского бюджета и не повлияет на поступление его доходной части. Вопрос прошел обсуждение на заседании комитета по вопросам экономики, собственности и ЖКХ гордумы и получил положительное заключение. По словам председателя Константина Ельцова, перечень зданий, которые будут предоставляться НКО, будет расширен.

«Администрацией города был поставлен вопрос о выделении дополнительных площадей для размещения людей, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Для того чтобы реабилитация была возможной, предоставляется возможность расширить перечень предоставляемых объектов, которые на сегодняшний день не могут войти в этот список. Есть здания, которые сегодня не используются, они предназначены для социальных НКО, но эти организации не могут ими воспользоваться по разным причинам. Сегодня эти здания пустуют, и администрация их содержит. Поэтому предлагается внести эти объекты в список.

Перечень этих объектов сейчас готовится. Затем специальная комиссия, отслеживает заявки, которые подают НКО. После рассмотрения всех заявок на конкурентной основе будут выделяться помещения. Эти помещения находятся по городу в разных местах, например, это "Надежда" – бывшая школа на 5-й стройке. Такого рода объекты», – рассказал Ельцов.