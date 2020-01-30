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сегодня, 14:01 2

Благовещенцы сообщают о росте цен из-за закрытия границы с Китаем

Благовещенцы сообщают о росте цен из-за закрытия границы с Китаем
Фото: pixabay.com

Жительница Благовещенска Наталья рассказала ИА «Амур.инфо», что столкнулась с ростом цен на овощную продукцию. Связано это якобы с закрытием границы Амурской области с Китаем. Закрытие продлится по крайней мере до 1 марта 2020 года.

«Вчера возвращалась с работы и зашла в сельскохозяйственные ряды на пересечении Текстильной и Новотроицкого шоссе. Частенько беру там помидоры. Зашла и обратила внимание: если на помидоры цена вчера была 135 рублей, то теперь 215 рублей. На капусту цена тоже поднялась», – сообщила жительница Благовещенска.

Продавец азиатской внешности на вопрос Натальи о росте цен ответила, что это связано с закрытием границы. Горожанка решила не отовариваться и ушла.

Пользователей форума Амур.инфо также занимает тема изменения цен в связи с закрытием границы. «Экономика Амурской области перенесет испытание. Многое заточено на китайских туристах. Плюс рост цен на фрукты, овощи и ТНП обеспечен», – пишет один из них. «До марта как-нибудь протянем… А вот если запрет продлят хотя бы до апреля, то большая часть населения Благовещенска неприятно удивится резко сократившемуся ассортименту товаров на полках. И росту цен. И невозможности купить дешевые китайские товары», – считает другой.

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#Китай #коронавирус в Китае #торговля #цены

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Обычная спекуляция, не брать и опять опустят, а иначе пусть гниют.

  • мыжго

    мыжго
    1 час назад

    Помидоры уже месяц за 200 рублей.

    Но если заметили только сейчас, то время скупать крупу, соль и спички, а то волна от прорыва плотины захлестнет утечка бактериологического оружия у корпорации Амбрелла. Точно говорю, сестра жены МЧС-ника не даст соврать.

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