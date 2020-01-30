Благовещенцы сообщают о росте цен из-за закрытия границы с Китаем

«Вчера возвращалась с работы и зашла в сельскохозяйственные ряды на пересечении Текстильной и Новотроицкого шоссе. Частенько беру там помидоры. Зашла и обратила внимание: если на помидоры цена вчера была 135 рублей, то теперь 215 рублей. На капусту цена тоже поднялась», – сообщила жительница Благовещенска.

Продавец азиатской внешности на вопрос Натальи о росте цен ответила, что это связано с закрытием границы. Горожанка решила не отовариваться и ушла.

Пользователей форума Амур.инфо также занимает тема изменения цен в связи с закрытием границы. «Экономика Амурской области перенесет испытание. Многое заточено на китайских туристах. Плюс рост цен на фрукты, овощи и ТНП обеспечен», – пишет один из них. «До марта как-нибудь протянем… А вот если запрет продлят хотя бы до апреля, то большая часть населения Благовещенска неприятно удивится резко сократившемуся ассортименту товаров на полках. И росту цен. И невозможности купить дешевые китайские товары», – считает другой.