В 2020 году в Приамурье проведут замеры для определения нормативов ТКО

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В Амурской области сторонняя организация займется проведением замеров для расчета нормативов коммунальных отходов. Об этом во время проведения круглого стола, посвященного реформе обращения с ТКО, рассказал министр ЖКХ Сергей Гордеев.

Участие в мероприятии приняли представители природоохранной и областной прокуратуры, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, администраций Благовещенска и Благовещенского района, регионального оператора ООО «Полигон», предприниматели.

Председатель Амурского регионального отделения «Опоры России» Борис Белобородов, который модерировал работу круглого стола, озвучил, что при реализации реформы обращения с ТКО предприниматели столкнулись с несколькими проблемами. В качестве причины назвал несовершенство федеральных нормативных правовых актов.

«Многие предприниматели, на наш взгляд, справедливо задают вопрос, почему нельзя честно брать плату за обращение ТКО с их фактическим объемом. На этот вопрос нет ответа, на наш взгляд, именно потому, что в постановлении правительства, которое регулирует порядок обращения ТКО, отсутствует упоминание такого метода коммерческого учета, как в соответствии с фактически образуемыми объемами отходов», – сказал Борис Белобородов.

Он рассказал, что предприниматели вынуждены платить за вывоз ТКО по объему фактически установленных контейнеров для сбора отходов – 0,75-0,8 куба контейнер, в то время как у многих мусора гораздо меньше.

Кроме того, по существующим нормам и правилам, которые регулируют порядок накопления и вывоз отходов, ТКО вывозится при наполнении контейнера на 2/3, тогда как плата идет за весь его объем.

Также прозвучало, что в СанПинах говорится о ТБО и нет ни слова про коммунальные отходы, и это тоже ведет к спорным моментам. Еще один вопрос у предпринимателей касается определения нормативов накопления отходов.

«В ведении министерства ЖКХ находится очень важный процесс – процесс определения нормативов накопления отходов. Осенью прошлого года на заседании проектного офиса под руководством заместителя председателя правительства области Кобелева Владимира Александровича, выяснилось, что еще в 2016 году министерство ЖКХ получило от муниципалитетов сведения об объемах накапливаемых отходов и на основании этих сведений разработало нормативы. Когда региональные операторы по Амурской области эти нормативы умножили на тарифы, которые они защитили в управлении госрегулирования цен и тарифов по некоторым видам деятельности, – в основном это розничная торговля, бытовые услуги и общественное питание – затраты возросли в разы. То есть количество отходов не увеличилось, а затраты на их обработку возросли в разы. Хотя операции по обработке отходов не изменились», – отметил Борис Белобородов.

В своем выступлении министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев отметил, что в текущем году будут проведены новые замеры.

«Чтобы поставить в этом вопросе точку, было принято решение провести замеры и чтобы это сделало не министерство, которому наверняка предприниматели не поверят, даже если там все будет правильно, поэтому принято было решение привлечь к этой процедуре академию ЖКХ имени Памфилова. Чтобы это сделал орган, который занимается этим профессионально и чтобы ни у кого не возникло сомнения, что орган в чью-то пользу подработал. В области создано ГБУ "Экология", которое будет этот процесс организовывать. Поэтому с 10 по 17 февраля будут проведены замеры зимние, затем три остальных – по сезону, и академия представит расчеты нормативов, которые, я надеюсь, уже никто не назовет несправедливыми или нечестными», – сказал министр.

Также встал вопрос по поводу мусорных контейнеров меньшего объема для предпринимателей, которые не заполняют нынешние контейнеры.

«Мы знаем с вами, что раньше в постановлении областном был объем 0,04, потом решили, что произошла техническая ошибка и надо нолик убрать. Сделали 0,4. Тем самым предприниматели – владельцы объектов, у которых объем мусора небольшой, – вынуждены по объему фактической нормы контейнера платить. Они могли поставить контейнер меньшего размера, а теперь не могут», – объяснил Борис Белобородов.

«Вы подозреваете, что можно сделать контейнерную площадку из ведра? Контейнерных площадок с объемом сбора 40 литров просто не бывает. Никакими нормативами не предусмотрено», – заявил министр ЖКХ.

Также прозвучало, что раздельный сбор мусора начнется в 2021 году.

«Сейчас шла речь о том, что в случае перехода потом на раздельный сбор у нас нормативы будут не соответствовать образованию отходов. Вопрос этот стоит только, я так понимаю, у предпринимателей, находящихся в многоквартирных домах, все остальные производят учет по факту. В многоквартирных домах 354-е постановление РФ предусматривает, что после того, как дом полностью перешел на раздельный сбор отходов по 5 фракциям, как прописано в 6 постановлении, возможен учет по факту. То есть проблемы такой не возникнет. Единственное, сейчас уже стоит вопрос, как этот объем будет распределяться между помещениями и жителями. Законодатели над этим работают», – пояснила Ольга Филипченко, представитель компании «Полигон».

По результатам работы круглого стола участниками были приняты несколько рекомендаций. В частности, муниципалитетам рекомендовали приступить в тестовом порядке к раздельному сбору отходов до 1 января 2021 года; областному правительству рекомендовали направить в правительство РФ предложение о применении наряду с другими метода коммерческого учета образуемых отходов метод по фактическому объему/массе и об учете коэффициента (например, 2/3) наполняемости контейнеров для накопления отходов, установленного СанПиНом, при взимании платы по нормативу.

Также региональному правительству рекомендовали помочь муниципалитетам, в том числе Благовещенскому району, в организации и финансировании работ по ликвидации стихийных свалок; рассмотреть вопрос о целесообразности учета количества проживающих лиц, а не площади жилых помещений, при определении размера платы за обработку ТКО в жилом секторе; направить в правительство РФ предложение об изменении подходов при определении нормативов образования ТКО в объектах предпринимательства, расположенных в многоквартирных жилых домах, а также нормах накопления ТКО для таких объектов и периодичности их вывоза. Об этом говорится на странице, посвященной амурскому бизнесу, в социальной сети.