Китайские власти назвали дату окончания вспышки коронавируса

По предварительным данным, вспышка коронавируса достигнет пика к середине февраля. Затем начнется сокращение случаев болезни. История с коронавирусом должна завершиться к концу марта.

Как пояснил ведущий эпидемиолог Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Цзэн Гуан, «у болезни есть инкубационный период, но если считать от 23 января, когда был введен карантин в Ухане, то к 8 февраля уже можно будет увидеть отчетливые результаты, эпидемия пойдет на спад», – передает Reuters.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань в провинции Хубэй началась вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса – 2019-nCoV. По данным на 29 января, число заболевших в Китае возросло до 5 974 человек, зарегистрировано 132 летальных исхода. Позже случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции, Украине, Канаде и ОАЭ, сообщают «Известия».