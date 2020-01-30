Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:55 3

Китайские власти назвали дату окончания вспышки коронавируса

Китайские власти назвали дату окончания вспышки коронавируса
Фото: Global Look Press/Guo Cheng

По предварительным данным, вспышка коронавируса достигнет пика к середине февраля. Затем начнется сокращение случаев болезни. История с коронавирусом должна завершиться к концу марта.

Как пояснил ведущий эпидемиолог Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Цзэн Гуан, «у болезни есть инкубационный период, но если считать от 23 января, когда был введен карантин в Ухане, то к 8 февраля уже можно будет увидеть отчетливые результаты, эпидемия пойдет на спад», – передает Reuters.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань в провинции Хубэй началась вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса – 2019-nCoV. По данным на 29 января, число заболевших в Китае возросло до 5 974 человек, зарегистрировано 132 летальных исхода. Позже случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции, Украине, Канаде и ОАЭ, сообщают «Известия».

Просмотров всего: 4256

#здоровье #Китай #коронавирус в Китае

распечатать


В России и мире

В Омске мать довела 14-летнюю дочь до анорексии
Общество 1

В Приамурье часть трудовых мигрантов не привиты от кори

Власть 6

Пять амурчан, вернувшихся из Китая, проверят на коронавирус: у них появились симптомы ОРВИ

Общество 1

В Китае не осталось ни одного региона, где не было бы зараженных коронавирусом
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Монстриха

    Монстриха
    2 часа назад

    к концу марта сочинят новую конституцию...ясно

  • Капитан Андрюха

    Капитан Андрюха
    1 час назад

    вы везде Путина приплетёте? вам самим не надоело уже?

  • vancentti

    vancentti
    45 минут назад

    Им не надоест. В голове хлебушек, времени валом, но чем то заниматься надо...

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь