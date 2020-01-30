К лету 2020 года в Приамурье сдадут 1 697 квартир, подходящих по ипотеке под 2 %

Фото: Правительство Амурской области

С начала года в Амурской области выдано 37 кредитов по программе «Дальневосточная ипотека». На сегодняшний день в регионе 47 молодых семей получили ипотечные кредиты под 2 % на 160 миллионов рублей.

Как сообщает амурское правительство, интерес к программе стабильно высокий: с начала года в кредитные учреждения региона поступило более 700 заявок. Из них 492 получили предварительное одобрение в 5 банках региона, имеющих возможность выдавать льготные кредиты. В феврале к ним присоединятся еще 7 кредитных учреждений.

О ходе реализации программы «Дальневосточная ипотека» рассказали 30 января на заседании координационного совета в правительстве Амурской области при участии представителей кредитных учреждений региона. Отдельно на заседании остановились на сложностях при реализации программы «Дальневосточная ипотека» в Приамурье. Представители кредитных организаций региона связывают главные опасения с нехваткой предложений на рынке недвижимости.

«Дальневосточная ипотека» значительно повысила спрос на первичное жилье. В настоящий момент под условия программы подходит 583 квартиры. По состоянию на 01.01.2020 года по действующим разрешениям осуществлялось строительство 141 тысячи квадратных метров жилья, а общий объем возводимой площади в 2020 году должен составить более 180 тысяч квадратных метров. Таким образом уже во втором полугодии 2020 года на рынок жилья поступит еще 1 697 квартир, которые подходят молодым семьям по условиям льготной ипотеки», – подчеркнула заместитель министра строительства и архитектуры Амурской области Оксана Александрова.

Оксана Александрова также прокомментировала актуальный вопрос повышения цен на недвижимость в связи с реализацией программы «Дальневосточная ипотека». По ее словам, в первую очередь это связано с деятельностью так называемых перекупщиков, которые приобретают жилые помещения на стадии строительства и потом перепродают квартиры гражданам.

«Сами строительные компании в ходе обсуждения говорят о том, что для них приемлемая цена за квадратный метр в Благовещенске в период строительства составляет порядка 70 тысяч рублей. Однако при этом они должны использовать систему эскроу-счетов и проектного финансирования, которая ввелась в прошлом году. Мы готовы идти на встречу таким застройщикам, оказывая меры господдержки – предоставление земельных участков в аренду без торгов, содействие в подведении инженерной инфраструктуры, субсидирование части затрат на технологическое присоединение», – рассказала заместитель министра строительства и архитектуры Амурской области.

Министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова рассказала, что в ближайшее время возможно расширение возможностей для участия в программе «Дальневосточная ипотека». Например, обсуждается предложение исключить возрастное ограничение для многодетных семей. Кроме того, предусматривается мера финансовой поддержки на стадии оформления ипотеки для жителей сельских территорий – половина первоначального взноса (20 % от общей суммы кредита) планируется субсидировать из областного бюджета. Данные предложения были направлены в Минвостокразвития и Совет Федерации, получив предварительное одобрение.

Свои предложения по улучшению условий для населения предложили представители кредитных учреждений. По их словам, очень часто отказ происходит в случае превышения возрастного лимита у одного из членов семьи. Снятие ограничения обязательного возрастного лимита до 36 лет расширит число потенциальных получателей льготной ипотеки. Кроме того, на спрос положительно скажется возможность приобретения по условиям «Дальневосточной ипотеки» вторичного жилья в малых городах и северных районах области.

На заседании также отметили другие варианты льготного ипотечного кредитования. Например, по программе «Семейная ипотека» кредиты под 5 % в регионе смогли взять 68 многодетных семей на сумму более 100 миллионов рублей. С конца прошлого года заработала «Сельская ипотека», по которой жители сельских территорий и агломераций могут приобрести жилье по ставке до 3 %. В настоящий момент в Приамурье льготную сельскую ипотеку выдают в одной кредитной организации.

«Несмотря на то, что данная программа действует сравнительно недавно, к нам уже поступило 88 заявок. При этом более 10 уже одобрены и находятся в процессе обработки. Важно отметить, что заявки поступают из разных районов области, что уже является хорошим стартом для программы, призванной улучшить условия для жизни в сельских территориях», – поделился директор Амурского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Сергей Клещев.

«Одна из главных задач, которые сегодня стоят перед правительством Приамурья – сохранить устойчивую численность населения в регионе. Несомненно, такие программы как «Дальневосточная ипотека» призваны помочь закреплению в Амурской области молодых специалистов и их семей. В настоящий момент Амурская область входит в пятерку лидеров по количеству выданных кредитов. Однако её дальнейшая успешная реализация возможна только при комплексном участии органов власти, финансовых учреждений и застройщиков», – сказала первый зампред правительства Амурской области Татьяна Половайкина.