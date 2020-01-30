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сегодня, 13:36 6

Трутнев: рост цен на жилье может нивелировать эффект от ипотеки под 2 %

Трутнев: рост цен на жилье может нивелировать эффект от ипотеки под 2 %
Фото: primamedia.ru

В реализации госпрограммы «Дальневосточная ипотека» появились проблемы, связанные с ростом цен на жилье. Застройщики подняли цены в ответ на растущий спрос. Об этом рассказал зампред правительства, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

«Рост пока, может быть, и небольшой, но и времени прошло немного – полтора месяца. Если цены на жилье продолжат расти этими же темпами, то эффект от действия госпрограммы будет нивелирован», – сообщил Трутнев.

Как сообщает ИА PrimaMedia, по итогам совещания полпред уточнил, что сейчас власти будут принимать меры, чтобы при увеличении спроса на ипотеку под 2 % не увеличивались цены на жилье.

За полтора месяца на Дальнем Востоке поступило 7 854 заявки по госпрограмме. Из них банки одобрили 4 861 заявку, выдали 983 кредита на общую сумму 3 миллиарда 448 миллионов рублей. Больше всего заявок подали в Приморском крае – 1 768. Уже заключено 378 кредитных договоров на сумму свыше 1,3 миллиарда рублей.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Благовещенске за несколько последних месяцев однокомнатные квартиры подорожали в среднем на 300–500 тысяч рублей. Повышение стоимости специалисты связывают в том числе со стартом дальневосточной ипотеки под 2 % и, как следствие, высоким спросом на квартиры. Это при том, что предложение в Благовещенске сильно ограничено, жилье почти не строится.

Похожие проблемы есть и в столице Дальневосточного федерального округа. По данным ИА PrimaMedia, ипотека под 2 % взвинтила цены на первичном рынке жилья во Владивостоке и отразилась на вторичном рынке. В течение месяца цена «квадрата» в новостройках подскочила на 10–15 %. По информации риелторов, квартиры в строящихся объектах сегодня стоят столько же, сколько раньше они стоили на момент сдачи дома в эксплуатацию.

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#Дальний Восток #строительство #цены #экономика

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Комментарии
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  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Да не, не может быть! Как так-то? С чего бы вдруг-то? Неужели придворные застройщики решили обмануть людей, бюджет и министра? Ай-яй-яй!

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    а если я за нал. хочу купить квартиру, а они уже дороже? Спасибо!!!! Траву меняйте, очки розовые снимите.

  • anschutka

    anschutka
    2 часа назад

    Ну кто бы мог подумать :)

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    А великий комбинатор говорил что это все фигня ничего не вырастит, доступное станет доступнее, а получилось как обычно "Бодрячком!".

  • мыжго

    мыжго
    1 час назад

    На рост цен 2%ипотека лишь краткосрочно может повлиять. Барыги всколыхнутся, но у населения денег как не было, так и нет их хочучки оплачивать.

    Другое дело что ввод нового жилья сильно уменьшится ввиду новых правил застройки. Теперь застройщиков обязали брать деньги на стройку у банков под хороший процент. Как результат - их количество сократилось вдвое.

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    14 минут назад

    Да ну!? А может и рост цен на продукты и услуги тоже может нивелировать эффект от роста ваших сказочных средних зарплат? Да не, не может быть!

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