Трутнев: рост цен на жилье может нивелировать эффект от ипотеки под 2 %

«Рост пока, может быть, и небольшой, но и времени прошло немного – полтора месяца. Если цены на жилье продолжат расти этими же темпами, то эффект от действия госпрограммы будет нивелирован», – сообщил Трутнев.

Как сообщает ИА PrimaMedia, по итогам совещания полпред уточнил, что сейчас власти будут принимать меры, чтобы при увеличении спроса на ипотеку под 2 % не увеличивались цены на жилье.

За полтора месяца на Дальнем Востоке поступило 7 854 заявки по госпрограмме. Из них банки одобрили 4 861 заявку, выдали 983 кредита на общую сумму 3 миллиарда 448 миллионов рублей. Больше всего заявок подали в Приморском крае – 1 768. Уже заключено 378 кредитных договоров на сумму свыше 1,3 миллиарда рублей.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Благовещенске за несколько последних месяцев однокомнатные квартиры подорожали в среднем на 300–500 тысяч рублей. Повышение стоимости специалисты связывают в том числе со стартом дальневосточной ипотеки под 2 % и, как следствие, высоким спросом на квартиры. Это при том, что предложение в Благовещенске сильно ограничено, жилье почти не строится.

Похожие проблемы есть и в столице Дальневосточного федерального округа. По данным ИА PrimaMedia, ипотека под 2 % взвинтила цены на первичном рынке жилья во Владивостоке и отразилась на вторичном рынке. В течение месяца цена «квадрата» в новостройках подскочила на 10–15 %. По информации риелторов, квартиры в строящихся объектах сегодня стоят столько же, сколько раньше они стоили на момент сдачи дома в эксплуатацию.