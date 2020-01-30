Аршавин выгоняет бывшую жену и детей на улицу

Алиса Аршавина поделилась неприятной новостью для нее и ее детей – известный футболист Аршавин и его мама решили выселить бывшую супругу и ее детей из квартиры. Спортсмен уже выслал соответствующие документы. Женщина возмущена поступком бывшего мужа, так как помимо Алисы с ней жила их общая дочь, а также сын и дочь от предыдущего брака.

В начале 2019 года стало известно, что семья Аршавиных разводится. Алиса знала о том, что супруг ей изменяет и некоторое время терпела это, но в прошлом году приняла решение уйти от избранника. Развод занял длительное время и после него Аршавин решил оставить жену без дома в Санкт-Петербурге. Об это она сообщила в Инстаграме, опубликовав фото постановления.

В требовании о выселении говорится, что бывшая жена футболиста должна покинуть квартиру вместе с детьми, так как жилье принадлежит свекрови – Татьяне Ивановне. Алиса возмущена поступком бывших родственников, ведь совсем скоро у дочери Аршавина день рождения. «Подарок на день рождения дочки от папы и бабушки», – подписала она кадр.

Позже она опубликовала фото, на котором дети сидят у порога в ожидании выселения. «На улице дети тоже живут, при живых и обеспеченных папах. Спасибо тебе за счастливое детство. Готовимся на выход, папа», – обратилась Алиса к бывшему мужу.

Позже Алиса также посвятила пост Андрею Аршавину, где призвала его остановиться.

«Ты был лучшим. С харизмой, не такой как все, с общими интересами и своим взглядом на жизнь. Но оказалось я тебя придумала. Ты дал надежду, будущее, любовь. Потом все забрал. Потому что просто захотел. Уже 1,5 года ты не можешь успокоиться. Тебе нужен был развод ты его получил. Прошло полгода, и ты решил, что дети не совсем несчастны. Надо ещё пожестить. Остановись», – подписала фото Аршавина бывшая супруга.

После развода с Юлией Барановской полузащитник ушел к Алисе Казьминой. Пара долго не регистрировала союз, они поженились только в 2016 году. Вскоре на свет появилась их общая дочь Есения. Женщина также воспитывает детей от прошлого брака с влиятельным бизнесменом. Впрочем, статус женатого мужчины не смог изменить ветреный характер Аршавина. Алиса то и дело находила его переписки с любовницами, сообщает StarHit.

Год назад футболист изменил жене с Ольгой Семеновой, что привело к большому скандалу.

Аршавина не забывала и о Барановской. Так, по словам Юлии, вскоре после свадьбы Алиса отправила ее директору брачное свидетельство, чем немало удивила ведущую. Сама Алиса считает, что первая жена до сих пор мечтает вернуть Аршавина.