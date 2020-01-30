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Умный домофон у вас в телефоне: как это работает?

Умный домофон у вас в телефоне: как это работает?

В Благовещенске появилась первая новостройка, в которой установлена система «Умный домофон». Жилой комплекс располагается по адресу улица Чайковского, 81. Умный домофон – это часть сервиса под названием «Ростелеком ключ», который компания запустила в прошлом году. В чем заключается удобство этого сервиса, в программе «Простые вопросы» рассказала директор по работе с массовым сегментом амурского филиала ПАО «Ростелеком» Татьяна Коршик.

Придомовое видеонаблюдение, умный домофон, умный шлагбаум и телеметрия, то есть автоматизированная система передачи показаний с приборов учета – все это «Ростелеком ключ». С помощью приложения «Умный домофон» можно открывать домофонную дверь не только с помощью ключей, но и с помощью мобильного приложения на расстоянии.

«Допустим, приходит гость, нажимает на домофоне кнопку, и сигнал поступает на смартфон пользователя. В смартфоне отображается, кто пришел. Пользователь может пообщаться с гостем онлайн и принять решение, впустить его или нет. При этом пользователь может находиться у себя дома, а может вообще быть в командировке. Единственное условия для этой услуги – наличие интернета в смартфоне», – поясняет Татьяна Коршик.

Более того, система умной домофонии ведет аналитику посещений. Можно посмотреть за определенный период времени кто приходил, насколько часто открывались двери в подъезде, при помощи каких устройств они открывались. Также ведется круглосуточная видеозапись всех, кто заходит в подъезд.

Подробнее о всех преимуществах нового сервиса «Ростелеком ключ» вы узнаете из программы. Видео размещено ниже.

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#наука #Простые вопросы

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