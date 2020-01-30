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сегодня, 12:51 1

В Хэйхэ закрывают гостиницы: русских туристов просят освободить номера к вечеру

В Хэйхэ закрывают гостиницы: русских туристов просят освободить номера к вечеру
Фото: Амур.инфо

Благовещенцы, которые сейчас находятся в Хэйхэ, и ждут временного открытия границы, сообщают, что в гостинице им разрешили пожить только до вечера 30 января. Людям придется искать другой ночлег.

«Гостиницы начинают в Хэйхэ закрываться из-за нерентабельности. Из-за того, что нет ни китайских туристов, ни русских туристов. Они просто закрываются и по факту отправляют людей на улицу. То есть сегодня еще до вечера гостиница работает, допустим, где мы живем, вечером говорят нам – уходите, и все. Куда пойдем – не знаем, будем искать. Если такая тенденция будет во всех гостиницах, то у нас русские останутся на улице люди все», – сообщил Амур.инфо благовещенец, желающий вернуться из Хэйхэ.

По всей провинции Хэйлунзян сейчас закрываются рестраны, бары, сауны, кафе и гостиницы. Об этом говорится в сообщении Командного пункта по борьбе с распространением коронавируса нового вида в провинции Хэйлунцзян.

«Для установления контроля за распространением коронавируса нового вида, принято решение временно закрыть игровые залы, караоке-залы, интернет-кафе, кинотеатры, а также массажные салоны, бары, чайные дома, кафе, бильярдные, тренажерные залы, школы, детские сады и образовательные учреждения. Об открытии данных учреждений будет сообщено дополнительно», – цитирует сообщение командного пункта Biang.ru

Кроме того, власти провинции советуют местным органам управления органичить празднование свадеб и проведение похорон во избежание распространения заболевания.

В рамках плана по борьбе с распространением коронавируса, также принято решение сократить время работы супермаркетов и торговых центров по всей провинции. Ранее власти провинции Хэйлунцзян прекратили междугороднее автобусное сообщение, а также потребовали установить на въездах в населенные пункты провинции блок-посты, на которых работники полиции и медики измеряют у всех въезжающих и выезжающих температуру тела и регистрируют их паспортные данные.

Количество заразившихся коронавирусом в Хэйлунцзяне увеличилось за последние сутки до 43. В Хэйхэ заболевших пока нет.

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#Китай #коронавирус в Китае #туризм

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    8 минут назад

    что там сейчас можно делать именно как турист?? нас выгоняют))) при такой-то обстановке, зима, все закрыто, угроза остается......

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