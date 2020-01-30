В Благовещенске 10 миллионов на ремонт сетей перенаправили на строительство сетей для ФОКа

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Депутаты Благовещенской городской думы внесли поправки в бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 года. Доходы областного центра в 2020 году прогнозируются в сумме свыше 7 миллиардов 800 миллионов рублей. Городские депутаты, в том числе, приняли изменения, которые внесены в связи с экономией почти на 140,5 миллиона.

Из этих средств 1,5 миллиона рублей планируется направить на обеспечение молодых семей жильем. 2 миллиона 350 тысяч предусмотрены на благоустройство городских дворовых территорий и общественных пространств. На поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства – 1,2 миллиона. На 3 миллиона 146 тысяч закупят новые автобусы.

12,3 миллиона направят на строительство водовода от насосной станции водозабора «Северный». 31 миллион 550 тысяч предлагается потратить на строительство школы на 1 500 мест, 19 миллионов 149 тысяч – на строительство городского центра «Трибуна Холл».

На выплату социальных гарантий уволенным работникам предусмотрено 1 миллион 75,4 тысячи. На компенсацию расходов, связанных с депутатской деятельностью, – 2 миллиона 538,6 тысячи. На повышение денежного содержания муниципальных служащих направят 45 миллионов, на уплату НДС от продажи муниципального имущества – 1 миллион 321,3 тысячи.

Также предусмотрено 17 миллионов на мероприятия по обеспечению городских учреждений антитеррористической защищенности. Деньги потратят на закупку и установку турникетов, металлорамок, на охрану.

Обновление материально-технической базы домов культуры и культурные мероприятия обойдутся городу почти в 152 тысячи, обеспечение деятельности муниципальных учреждений – в 887,6 тысячи. На ремонт улично-дорожной сети за счет остатков дорожного фонда потратят 837 тысяч.

Источниками этих расходов являются остатки средств городского бюджета на 1 января 2020 года (127 миллионов 789,2 тысячи рублей), экономия по результатам торгов (10 миллионов 691, 9 тысячи рублей) и перераспределение средств на оплату исполнительных листов (2 миллиона 212, 5 тысячи рублей).

Доходная часть бюджета увеличена в 2020 году на 1 миллиард 102 миллиона. «В представленном проекте внесены изменения в доходную часть городского бюджета в сторону увеличения в соответствии с законом Амурской области "Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2020-2021 года" на сумму в 2020 году – на 1 миллиард 102 миллиона, 517,9 тысячи рублей. В 2021 году – 954 миллиона 665,7 тысячи рублей, на 2022 год – 871 миллион 430,7 тысячи рублей.

(...) Доходы городского бюджета на 2020 год с учетом внесенных изменений прогнозируются в сумме 7 миллиардов 844 миллионов 162 тысяч рублей, на 2021 год – 7 миллиардов 757 миллионов 998,9 тысячи, на 2022 год – 6 миллиардов 776 миллионов 162,7 тысячи рублей.

Расходы на 2020 год – 7 миллиардов 971 миллион 951,2 тысячи рублей. На 2021 и 2022 годы – равны доходам. Превышение расходов над доходами в 2020 году на 127 миллионов 789,2 тысячи рублей объясняются остатками средств городского бюджета и без учета остатков дефицит в трехлетке составляет 0 %», – доложила начальник финансового управления администрации Благовещенска Наталья Тришина.

На заседании городской думы также было решено перераспределить бюджетные средства на строительство сетей для возводимых объектов ФОК в Благовещенске. 10 миллионов, которые были запланированы на ремонт сетей, направят на разработку проектно-сметной документации для строительства сетей физкультурно-оздоровительного комплекса. С такой инициативой выступила администрация Благовещенска. Депутаты ее поддержали и проголосовали за эту поправку в бюджет. Депутаты также проголосовали за внесение изменений в проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 года.