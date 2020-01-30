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30января
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сегодня, 12:10 0

В Благовещенске опубликовали список должников за коммунальные услуги

В Благовещенске опубликовали список должников за коммунальные услуги
Фото: АКС

Благовещенцы задолжали за коммунальные услуги Благовещенскому РКЦ больше 84 миллионов рублей. На сайте администрации города опубликовали реестр адресов должников.

В реестре 1 653 адреса. Фамилии собственников жилья при этом не указаны. В списке – только наименования улиц, номера домов и квартир. «Каждый горожанин может проверить себя или своего соседа на предмет задолженности», сообщили в пресс-службе АКС.

В компании напомнили, что в РКЦ Благовещенска платежи принимают с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:30 и в субботу с 8:00 до 16:30.

«Специалисты начинают выходить на владельцев квартир после трех периодов неоплат. Списанием долгов "Благ-РКЦ" не занимается. Поэтому советуем своевременно оплачивать квитанции за коммунальные услуги. Задолженность в любом случае придется оплатить, причем вовремя несовершенный платеж увеличится на размер пени и судебных издержек», – говорится в сообщении Амурских коммунальных систем.

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#ЖКХ #финансы

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