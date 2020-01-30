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сегодня, 12:08 0

Благовещенцы за деньги помогали иностранцам незаконно остаться в России

Благовещенцы за деньги помогали иностранцам незаконно остаться в России
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих жителей города – мужчины и женщины. Они помогали иностранцам незаконно находиться в России и брали с них за это деньги.

Благовещенцы действовали по определенной схеме. Женщина подыскивала граждан Киргизии и Армении, которые находились в России в порядке, не требующем получения визы, и у которых истекает или уже истек 90-суточный срок временного пребывания в РФ – по его истечении иностранцы обязаны покинуть страну, но не могут по каким-либо причинам. От таких граждан женщина получала их паспорта и деньги «за услугу». Документы и часть денежных средств она передавала мужчине. Тот изготавливал фиктивные трудовые договоры и предоставлял их в подразделение по вопросам миграции УМВД России по Амурской области. Реализация преступной схемы позволяла иностранцам-«клиентам» незаконно оставаться в России на срок действия фиктивных договоров.

За незаконные услуги горожане брали от 8 тысяч до 10 тысяч рублей, деньги делили между собой. В итоге мужчина и женщина в 2018-2019 годах организовали незаконное пребывание в России трех граждан Киргизии и двух граждан Армении, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

В судебном заседании благовещенцы полностью признали вину, раскаялись в содеянном и согласились с предъявленным им обвинением. Учтя все обстоятельства, суд приговорил каждого к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

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#происшествия #суды

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