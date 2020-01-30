В Благовещенске разыскивают водителя, который наехал на ребенка и скрылся

В Благовещенске 27 января в 7:45 на регулируемом перекрестке улиц Горького – Загородная, водитель совершил наезд на ребенка 2008 года рождения. Школьник переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Ребенок получил травмы.

Водитель скрылся с места происшествия. Наезд на школьника совершил предположительно автомобиль седан, серого цвета. Для водителя оставление места ДТП грозит лишением права на управление транспортным средством на срок от одного года до полутора лет либо административным арестом до 15 суток, напомнили в отделе ГИБДД по городу Благовещенску.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей происшествия или самого водителя. «Если вы стали свидетелем ДТП, один из участников которого скрылся с места происшествия, не проходите мимо, проявите гражданскую ответственность, окажите помощь прибывшим сотрудникам полиции, возможно именно вы запомнили обстоятельства и детали, которые позволят по горячим следам установить личность скрывшегося водителя», – говорится в обращении ГИБДД.

Информацию о происшествии просят сообщать по телефонам: 59-46-86; 8-963-8000-04-50 или в дежурную часть ГИБДД: 42-52-62.