Число жертв нового коронавируса в КНР достигло 170

За последние сутки в Китае зарегистрировали 1 731 новый подтвержденный случай пневмонии, вызванной коронавирусом. Умерли 38 человек. Об этом сообщил госкомитет КНР по делам здравоохранения.

Из 38 смертельных случаев, 37 проходятся на провинцию Хубэй, являющуюся эпицентром распространения заболевания, один – на провинцию Сычуань, сообщает «Интерфакс». В целом с декабря 2019 года в Китае зафиксировано 7 711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 170 человек.

При этом в Хубэе зафиксировано 4 586 больных, 2 261 из них – в административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться. Его жертвами в провинции стали 162 человека, 129 – в Ухане. Кроме этого, 10 заразившихся зарегистрировано в Гонконге, семь – в Макао и восемь – на Тайване.