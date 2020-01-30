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сегодня, 11:14 0

В жестком ДТП в Благовещенском районе пострадали три человека (фото, видео)

В жестком ДТП в Благовещенском районе пострадали три человека (фото, видео)
Фото: кадр видео

30 января около 09:40 произошло жесткое ДТП в Благовещенском районе. На 18-м километре трассы «Подъезд к Благовещенску» столкнулись три автомобиля – Toyota Sprinter, Nissan Tiida и Honda Fit.

В результате аварии пострадали водитель Nissan Tiida 1990 года рождения, водитель Toyota Sprinter 1970 года рождения и пассажир «спринтера». Обстоятельства ДТП выясняет полиция, сообщили ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску.

Видео: instagram.com/dpskontrol_28rus

Просмотров всего: 1543

#ДТП #происшествия #транспорт

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