В жестком ДТП в Благовещенском районе пострадали три человека (фото, видео)
30 января около 09:40 произошло жесткое ДТП в Благовещенском районе. На 18-м километре трассы «Подъезд к Благовещенску» столкнулись три автомобиля – Toyota Sprinter, Nissan Tiida и Honda Fit.
В результате аварии пострадали водитель Nissan Tiida 1990 года рождения, водитель Toyota Sprinter 1970 года рождения и пассажир «спринтера». Обстоятельства ДТП выясняет полиция, сообщили ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску.
Видео: instagram.com/dpskontrol_28rus
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