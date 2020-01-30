В жестком ДТП в Благовещенском районе пострадали три человека (фото, видео)

Фото: кадр видео

30 января около 09:40 произошло жесткое ДТП в Благовещенском районе. На 18-м километре трассы «Подъезд к Благовещенску» столкнулись три автомобиля – Toyota Sprinter, Nissan Tiida и Honda Fit.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от dps kontrol Благовещенск (@dpskontrol_28rus) 29 Янв 2020 в 5:45 PST В результате аварии пострадали водитель Nissan Tiida 1990 года рождения, водитель Toyota Sprinter 1970 года рождения и пассажир «спринтера». Обстоятельства ДТП выясняет полиция, сообщили ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску. Видео: instagram.com/dpskontrol_28rus

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев