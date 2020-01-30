Как нам выехать отсюда: в Хэйхэ россияне снова ждут открытия границы

Фото: правительство Амурской области

«Мы работаем в Китае, у нас был запланирован выезд, и билеты покупались заранее на родину – в Благовещенск. Мы из Благовещенска сами. И получилось так, что попали под всю эту неприятную ситуацию. Прилетели в Хэйхэ мы только вчера вечером, соответственно, мы на этот общий вывоз не попали. Сейчас позвонили по телефону, который был от минэкономразвития, сказали, что таможня будет закрыта до 1 числа. Мы объясняем, что с нами в самолетах летели люди, и дети летели, семьи и так далее, как нам быть, как выехать отсюда, потому что, по моим подсчетам, тут человек 15-20 на утро сегодняшнее есть. Сегодня еще самолеты будут прилетать из Харбина и так далее. Люди будут приезжать, потому что панику создали такую, что люди летят отовсюду за исключением закрытых городов», – сообщил Амур.инфо благовещенец.

Как пояснили в пресс-службе губернатора Амурской области, на данный момент в правительстве региона ждут уточнения по срокам закрытия границы с КНР, разъяснений и рекомендаций по налаживанию транспортных коридоров, по которым будет возможно вывозить россиян и иностранцев с видом на жительство в России через пункты пропуска и переправлять в Китай граждан КНР, желающих уехать домой.

В министерстве экономического развития и внешних связей собирают информацию о тех гражданах, которых бы хотели въехать в Россию через пункт пропуска Благовещенск. Телефон горячей линии +7-914-556-16-66.

Ранее Амур.инфо сообщало, что пункты пропуска Благовещенска и Хэйхэ закрыты до 1 февраля по решению китайской стороны в связи с новогодними праздниками в КНР. 29 января в правительстве России приняли решение о закрытии границ с Китаем в пяти регионах Дальнего Востока, в том числе в Амурской области.

Ситуацию прокомментировал глава области Василий Орлов. «Вчера правительством РФ принято решение закрыть границу с Китаем до 1 марта в 5 регионах на Дальнем Востоке, в том числе в Амурской области. Важно – тех, кто остался в КНР, мы обязательно заберем. Сейчас ждем уточнений по процедуре возврата наших соотечественников», – сообщил Василий Орлов.