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30января
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сегодня, 11:06 5

Как нам выехать отсюда: в Хэйхэ россияне снова ждут открытия границы

Как нам выехать отсюда: в Хэйхэ россияне снова ждут открытия границы
Фото: правительство Амурской области

В Хэйхэ снова собираются россияне, которые хотят вернуться на родину. По примерным подсчетам одного из благовещенцев на утро 30 января, выехать готовы около 20 человек, в их числе есть дети.

«Мы работаем в Китае, у нас был запланирован выезд, и билеты покупались заранее на родину – в Благовещенск. Мы из Благовещенска сами. И получилось так, что попали под всю эту неприятную ситуацию. Прилетели в Хэйхэ мы только вчера вечером, соответственно, мы на этот общий вывоз не попали. Сейчас позвонили по телефону, который был от минэкономразвития, сказали, что таможня будет закрыта до 1 числа. Мы объясняем, что с нами в самолетах летели люди, и дети летели, семьи и так далее, как нам быть, как выехать отсюда, потому что, по моим подсчетам, тут человек 15-20 на утро сегодняшнее есть. Сегодня еще самолеты будут прилетать из Харбина и так далее. Люди будут приезжать, потому что панику создали такую, что люди летят отовсюду за исключением закрытых городов», – сообщил Амур.инфо благовещенец.

Как пояснили в пресс-службе губернатора Амурской области, на данный момент в правительстве региона ждут уточнения по срокам закрытия границы с КНР, разъяснений и рекомендаций по налаживанию транспортных коридоров, по которым будет возможно вывозить россиян и иностранцев с видом на жительство в России через пункты пропуска и переправлять в Китай граждан КНР, желающих уехать домой.

В министерстве экономического развития и внешних связей собирают информацию о тех гражданах, которых бы хотели въехать в Россию через пункт пропуска Благовещенск. Телефон горячей линии +7-914-556-16-66.

Ранее Амур.инфо сообщало, что пункты пропуска Благовещенска и Хэйхэ закрыты до 1 февраля по решению китайской стороны в связи с новогодними праздниками в КНР. 29 января в правительстве России приняли решение о закрытии границ с Китаем в пяти регионах Дальнего Востока, в том числе в Амурской области.

Ситуацию прокомментировал глава области Василий Орлов. «Вчера правительством РФ принято решение закрыть границу с Китаем до 1 марта в 5 регионах на Дальнем Востоке, в том числе в Амурской области. Важно – тех, кто остался в КНР, мы обязательно заберем. Сейчас ждем уточнений по процедуре возврата наших соотечественников», – сообщил Василий Орлов.

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#Китай #коронавирус в Китае #областная власть #российская власть #таможня

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    Голикова сказала, вывозить туристов, но ей наверное надо позвонить сюда

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    Вывозить и обязательно на карантин, проверка температуры на границе=фикция, температура сбивается за 30 минут парацетамолом!

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    " выехать готовы около 20 человек, в их числе есть дети."

    не , так не пойдёт ((( "Не верю" (с)

    Надо таг : Денег нет . Кушать нечего . Нас притесняют . Шесть беременных и двое с аппендицытом . И у них дети . Всего двести . !!!

    З.Ы. и , ущё , растолкуйте мне понятия о китайцах имеющих (волшебное) ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО В РФ ? это что , типа диппаспорт ?

  • Adolf

    Adolf
    46 минут назад

    А нехрен работать на бусурманов. Как туго стало, так о родине вспомнили. Предатели

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    42 минуты назад

    Adolf

    А нехрен работать на бусурманов. Как туго стало, так о родине вспомнили. Предатели



    " Не думай о секундах с высока ..." ()

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