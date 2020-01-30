«Контроль должен был быть»: о жизни закрытого Благовещенска (видео)

С 1972 по 1990 год столица Приамурья носила статус закрытого города. В населенный пункт пускали только при предъявлении документов, граница с Китаем была закрыта. Об этом фрагменте истории Благовещенска корреспонденту Альфа ТВ рассказал ветеран пограничной службы, бывший начальник штаба контрольно-пропускного пункта Николай Яковлев.

Он проработал в управлении 28 лет. В 1967 году из родной Курской области прибыл в Биробиджан, а в 1970 году переехал в Амурскую область. В 1995-м Николай Алексеевич ушел на пенсию. Подробности его рассказа в материале.

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#Альфа ТВ #история #Китай

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Виктория Сытенко