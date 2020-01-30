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30января
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сегодня, 10:49 0

На новые пособия на детей до 7 лет смогут претендовать свыше 2 миллионов россиян

На новые пособия на детей до 7 лет смогут претендовать свыше 2 миллионов россиян
Фото: pixabay.com

На выплату пособий на детей от 3 до 7 лет для семей, которые получают меньше прожиточного минимума на члена семьи, в 2020 году смогут претендовать 2,4 миллиона граждан. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Должны быть пересмотрены нормативные документы, которые устанавливают размер пособия на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет», – сказала Голикова на заседании Высшего совета «Единой России». Она добавила, что предполагаемый объем расходов на эти цели составит 159 миллиардов рублей.

Вместе с тем вице-премьер отметила, что пока это предполагаемые цифры. «Сложно понять контингент, который будет претендовать на выплату этого пособия», – добавила Голикова. По ее словам, ожидается, что на новый маткапитал смогут претендовать 558 тысяч человек – за первого ребенка и 551 тысяча человек – за второго.

Ранее президент Владимир Путин дал правительству поручения обеспечить ежегодную индексацию маткапитала до 2026 года и выделение денег на первого ребенка. О продлении программы маткапитала и о возможности его выплаты с рождением первого ребенка Путин говорил в середине января, выступая с посланием Федеральному собранию. Тогда же он предложил ввести ежемесячные выплаты для бедных семей на детей от 3 до 7 лет, пишет «Интерфакс».

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#дети #соцзащита #финансы

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