Благовещенка рассказала, что не пыталась отравить собаку на улице Строителей

Фото: кадр видео

В тех видео видно, что женщина что-то рассыпала возле подъезда дома. Люди решили, что горожанка попыталась отравить бездомную собаку, которая некоторое время назад прибилась к подъезду.

«Это не отрава. У нас группа подъезда есть, мы в группе обсудили эту собаку, что с ней делать, потому что она сидела под дверью у нас две недели. Гавкает на выходящих, заходящих. То есть она уже считает, что подъезд – это ее будка и можно сидеть лаять, кидаться на детей, на людей. Дети, естественно, стали бояться в подъезд заходить, выходить оттуда. Мы обсудили в группе (у меня переписка вся есть), что надо выкинуть эту подстилку, которую подстелили возле подъезда, убрать еду и посыпать все перцем вокруг. Тогда собака уйдет», – объяснила благовещенка.

Женщина посыпала в этом месте обычным красным перцем, но он не подействовал. Тогда она полила вокруг «Белизной». Это помогло – животное ушло и теперь спит возле другого подъезда.

Горожанка также добавила, что люди обращались по поводу этой собаки в управление ЖКХ администрации Благовещенска.