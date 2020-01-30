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сегодня, 10:37 21

Благовещенка рассказала, что не пыталась отравить собаку на улице Строителей

Благовещенка рассказала, что не пыталась отравить собаку на улице Строителей
Фото: кадр видео

После публикации на сайте Амур.инфо об инциденте в Благовещенске по адресу: улица Строителей, 68, в редакцию обратилась жительница города. Женщина пояснила, что на опубликованных видео – она, и она не пыталась отравить собаку. Горожанка использовала красный перец и «Белизну», чтобы вынудить уйти животное, представлявшее опасность.

В тех видео видно, что женщина что-то рассыпала возле подъезда дома. Люди решили, что горожанка попыталась отравить бездомную собаку, которая некоторое время назад прибилась к подъезду.

«Это не отрава. У нас группа подъезда есть, мы в группе обсудили эту собаку, что с ней делать, потому что она сидела под дверью у нас две недели. Гавкает на выходящих, заходящих. То есть она уже считает, что подъезд – это ее будка и можно сидеть лаять, кидаться на детей, на людей. Дети, естественно, стали бояться в подъезд заходить, выходить оттуда. Мы обсудили в группе (у меня переписка вся есть), что надо выкинуть эту подстилку, которую подстелили возле подъезда, убрать еду и посыпать все перцем вокруг. Тогда собака уйдет», – объяснила благовещенка.

Женщина посыпала в этом месте обычным красным перцем, но он не подействовал. Тогда она полила вокруг «Белизной». Это помогло – животное ушло и теперь спит возле другого подъезда.

Горожанка также добавила, что люди обращались по поводу этой собаки в управление ЖКХ администрации Благовещенска.

Просмотров всего: 1032

#животные #происшествия

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Комментарии
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  • ЕленаР

    ЕленаР
    2 часа назад

    Собака жива здорова и женщина ничего плохого не сделала, а зоошиза уже линчевать ее решила.

  • Жэка

    Жэка
    1 час назад

    ЕленаР

    Собака жива здорова и женщина ничего плохого не сделала, а зоошиза уже линчевать ее решила.



    Да от зоошизы, как и от любых других фанатиков, бесполезно ждать здравых мыслей в области их фанатизма.

    А по теме - все правильно сделала. А вот тот, кто там чего-то постелил да корм выносил, с головой явно не дружит.

  • Landyush

    Landyush
    1 час назад

    А у нас во дворе так решили проблему: тоже собака прибилась, но не стали кормить ее во дворе, а сделали будку за пределами в гаражном массиве, и туда жильцы относят ей еду. И все довольны

  • Allgemeine

    Allgemeine
    1 час назад

    ЖэкаА по теме - все правильно сделала. А вот тот, кто там чего-то постелил да корм выносил, с головой явно не дружит.


    Согласен... Пинками таких четвероногих бомжей сразу выгонять надо - потом в подьезде не один месяц стоит амбре от бродячей псины и отходов ее жизнедеятельности...

  • Жэка

    Жэка
    1 час назад

    Landyush

    А у нас во дворе так решили проблему: тоже собака прибилась, но не стали кормить ее во дворе, а сделали будку за пределами в гаражном массиве, и туда жильцы относят ей еду. И все довольны



    Ровно до той поры, пока она не принесет пятерых щенков и не начнет атаковать (защищая, по ее мнению, потомство) незнакомых ей людей, проходящих мимо. А потом щенки подрастут, и вуаля! Стая бродячих псов, терроризирующих гаражный массив и дома неподалеку, готова.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Жэка

    Landyush

    А у нас во дворе так решили проблему: тоже собака прибилась, но не стали кормить ее во дворе, а сделали будку за пределами в гаражном массиве, и туда жильцы относят ей еду. И все довольны



    Ровно до той поры, пока она не принесет пятерых щенков и не начнет атаковать (защищая, по ее мнению, потомство) незнакомых ей людей, проходящих мимо. А потом щенки подрастут, и вуаля! Стая бродячих псов, терроризирующих гаражный массив и дома неподалеку, готова.



    Тише-тише... она гуманизирует))



    Стерилизовать ума не хватит и щенков потом из "гуманности" не ликвидирует



  • ЕленаР

    ЕленаР
    1 час назад

    Landyush

    А у нас во дворе так решили проблему: тоже собака прибилась, но не стали кормить ее во дворе, а сделали будку за пределами в гаражном массиве, и туда жильцы относят ей еду. И все довольны



    А что люди в гаражи не ходят? Будет терроризировать и кидаться на владельцев гаражей. И ароматы в гаражах будут просто супер, ведь за собакой вряд ли кто фекалии убирает.

  • ЕленаР

    ЕленаР
    1 час назад

    У нас почему-то люди думают, если в одном месте гадить нельзя, нужно нагадить в другом. А потом жалуются, что город весь в продуктах жизнедеятельности собак и кошек.

  • Gunvor

    Gunvor
    1 час назад

    в сабочатниках ничего святого нет, чаще чем собаки нападают на людей

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Если есть группа жильцов, состоящих в переписке, то кто такая Юля и почему она не курсе дел своего подъезда? Привлечь за клевету!

  • Chupa

    Chupa
    1 час назад

    Myxira

    Если есть группа жильцов, состоящих в переписке, то кто такая Юля и почему она не курсе дел своего подъезда? Привлечь за клевету!



    Как кто? "Понаехали тут" из какой-нибудь Кацапетовки...

  • холостяк

    холостяк
    1 час назад

    Жэка

    Landyush

    А у нас во дворе так решили проблему: тоже собака прибилась, но не стали кормить ее во дворе, а сделали будку за пределами в гаражном массиве, и туда жильцы относят ей еду. И все довольны



    Ровно до той поры, пока она не принесет пятерых щенков и не начнет атаковать (защищая, по ее мнению, потомство) незнакомых ей людей, проходящих мимо. А потом щенки подрастут, и вуаля! Стая бродячих псов, терроризирующих гаражный массив и дома неподалеку, готова.



    На все 100% согласен с вами. Много народа сочувствующих животным начинают помогать животным и из за благих желаний, делают еще хуже. Все правильно нельзя кормить возле подъездов. И да это не частный дом скоро она начнет охранять территорию отрабатывать еду. Так как никто социализацией и дрессурой заниматься не будет. Будут покусы. Две проблемы у волонтеров нет мест и всех здоровых и не нуждающихся в не меленом изъятии собак. И пока нет муниципального приюта. Хотя уверен приюта на тысячу две тысячи собак не будет. Главное что для этой собаки ищут место и ее скоро заберут. А таких, сотни по дворам

  • Allgemeine

    Allgemeine
    1 час назад

    холостякБудут покусы.


    Ну если жильцы безропотные лохи, которые смиренно сносят тявканье собаньки и вонь от нее - то будут. Как неизбежное.Пинка под хвост - и нет бродячего блоховоза и нет проблем. Что сложного то?

  • холостяк

    холостяк
    53 минуты назад

    ЕленаР

    Landyush

    А у нас во дворе так решили проблему: тоже собака прибилась, но не стали кормить ее во дворе, а сделали будку за пределами в гаражном массиве, и туда жильцы относят ей еду. И все довольны



    А что люди в гаражи не ходят? Будет терроризировать и кидаться на владельцев гаражей. И ароматы в гаражах будут просто супер, ведь за собакой вряд ли кто фекалии убирает.



    Если хозяева гаражей не против почему бы и нет. Где-то пол года назад с гаражниками возил собаку стерелизовать и бирку на ухо, За пол цены и гаражи на отшибе собаки на привязи и есть будки а грабить никто не хочет почемуто.

  • холостяк

    холостяк
    49 минут назад

    Allgemeine

    холостякБудут покусы.


    Ну если жильцы безропотные лохи, которые смиренно сносят тявканье собаньки и вонь от нее - то будут. Как неизбежное.

    Пинка под хвост - и нет бродячего блоховоза и нет проблем. Что сложного то?



    Не поверите В центре города сейчас, дома придомовую территорию отгораживают и ставят домофоны. А еще видел табличку ведется видео наблюдение и территория охраняется собакой.

  • Житель амурии

    Житель амурии
    48 минут назад

    холостяк
    Жэка

    Landyush

    А у нас во дворе так решили проблему: тоже собака прибилась, но не стали кормить ее во дворе, а сделали будку за пределами в гаражном массиве, и туда жильцы относят ей еду. И все довольны



    Ровно до той поры, пока она не принесет пятерых щенков и не начнет атаковать (защищая, по ее мнению, потомство) незнакомых ей людей, проходящих мимо. А потом щенки подрастут, и вуаля! Стая бродячих псов, терроризирующих гаражный массив и дома неподалеку, готова.



    На все 100% согласен с вами. Много народа сочувствующих животным начинают помогать животным и из за благих желаний, делают еще хуже. Все правильно нельзя кормить возле подъездов. И да это не частный дом скоро она начнет охранять территорию отрабатывать еду. Так как никто социализацией и дрессурой заниматься не будет. Будут покусы. Две проблемы у волонтеров нет мест и всех здоровых и не нуждающихся в не меленом изъятии собак. И пока нет муниципального приюта. Хотя уверен приюта на тысячу две тысячи собак не будет. Главное что для этой собаки ищут место и ее скоро заберут. А таких, сотни по дворам


    Иди нахер со своим приютом. Достал, собака бешеная. Ещё блоховозов за счёт бюджета не содержали, ну.

  • Oldlord

    Oldlord
    47 минут назад

    холостяк

    Хотя уверен приюта на тысячу две тысячи собак не будет.



    А зачем такой большой?



    У нас очень богатый город?



    Кто его содержать будет?



    Отловили, кратковременная (не больше месяца) передержка с инфой на официальном сайте, утилизация невостребованных.



    Намного дешевле, чем пожизненное содержание.



  • Myxira

    Myxira
    44 минуты назад

    холостяк

    А еще видел табличку ведется видео наблюдение и территория охраняется собакой.




    Ну, табличка "охраняется собакой" - это все равно, что на заборе надпись... Для острастки можно и табличку. В реале, когда часть жильцов имеет своих собак, им на фиг не нужна та "охраняющая" склочная жулька во дворе.

  • Mainer

    Mainer
    40 минут назад

    Возвели на женщину напраслину. Оклеветали ни за что.

    Нехорошо.

  • Chupa

    Chupa
    10 минут назад

    холостяк

    Две проблемы у волонтеров




    1. Тупые

    2. Тунеядцы

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 минуты назад

    Chupa

    холостяк

    Две проблемы у волонтеров




    1. Тупые

    2. Тунеядцы



    А! Уже осталось только 2 проблемы?!



    Класс!



    холостяк, а как на это ответите? https://forum.amur.info/news/186190/?page=last&page=3





    ЛайКа

    Не к тому цепляетесь. Лучше ко мне)...



    И приюта не надо будет на 2000 мест, а вы волонтёрте себе дальше

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