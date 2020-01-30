Василий Орлов: Если мы не займемся мелиорацией, то совершим большую ошибку

Фото: правительство Амурской области

В Ивановке состоялось заседание Совета АПК Амурской области. Его провел глава региона Василий Орлов. На совете обсудили планы по мелиорации земель, покупку жилья в селах, выход амурских фермеров на международный рынок.

«Все прекрасно знают, насколько непростым для аграриев выдался прошлый год. Мы провели работу с федеральным Минсельхозом – на компенсации было направлено порядка 3,6 миллиарда рублей. Это большие средства, которые были выделены, по сути, вопреки правилам, ведь лишь у небольшого количества наших сельхозпредприятий урожаи были застрахованы. И с учетом выделения этих средств необходимо признать: если мы не займемся на территории области мелиорацией, то совершим большую ошибку.

Без проведения такой работы говорить о гарантированных объемах производства нет никакого смысла. Также очень важно, что с федеральным Минсельхозом уже имеются договоренности о компенсации затрат на мелиорацию», – сказал Василий Орлов, открывая заседание Совета.

Губернатор также поднял вопрос о возможности сельчан обзавестись жильем. Жители сел, используя дальневосточную ипотеку, могут покупать жилье и на вторичном рынке. Более того, региональный бюджет готов выделять деньги на частичное погашение первоначального взноса.

«Жилье можно приобретать на вторичном рынке, и это дает массу возможностей для жителей наших сел. Бюджет области готов помочь в этом вопросе – речь идет о 10 % от первоначального взноса. Мы готовы также профинансировать часть процентов по кредиту - это касается только работников социальной сферы», – отметил губернатор.

К 2024 году в Приамурье необходимо будет собирать порядка 2 миллионов тонн сои и 1 миллион тонн зерновых ежегодно.

«Мы понимаем, что необходим целый ряд мероприятий, включающий модернизацию техники, мелиорацию, известкование, внесение удобрений, работу над качеством семян. Но большая работа уже была проделана. У нас есть решение о субсидировании железнодорожных тарифов по доставке на Дальний Восток техники, а также тарифов на отгрузку нашей продукции до портов, чтобы можно было выходить на международные рынки. Также в бюджете региона заложено порядка 1,2 миллиарда рублей на сельское хозяйство, из них 500 миллионов рублей на развитие молочного животноводства. И мы будем поддерживать тех аграриев, которые стремятся к развитию», – подчеркнул глава региона.

О планах в отрасли на 2020 год рассказал министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков. По его словам, Приамурье должно получить около 500 тысяч тонн зерновых культур, порядка 1,24 миллиона тонн сои.

«По планам 2020 года и на перспективу необходимо продолжить выполнение намеченных планов по завершению строительства начатых животноводческих комплексов, осуществить новые инвестиционные проекты в молочном скотоводстве, птицеводстве, в ближайшее время грамотно провести работу по переходу свиноводства на альтернативное животноводство», – сказал Олег Турков.

Также на Совете АПК был рассмотрен вопрос об организации выхода сельхозтоваропроизводителей на международный рынок. Участникам рассказали о работе делегации Приамурья в Японии в 2019 году. А Олег Турков отметил, что в планах – пригласить на амурские предприятия представителей крупных компаний из Японии, чтобы те на месте смогли оценить условия производства продукции.

«Основная страна-импортер сегодня – это Китай, туда поставляется 95 % продукции АПК. Нашим экспортерам не стоит ограничиваться только экспортом в КНР, есть альтернативные рынки других стран АТР, где нет квот на ввоз продукции, а есть определенные требования по качеству ввозимой продукции и ветеринарные требования к ней. Тем более, что с 2019 года существует такая мера господдержки, как субсидирование транспортных расходов (кроме самолетов) при экспортных отгрузках продукции АПК с доставкой до портов и пограничных переходов», – сообщил министр.

В 2020 году планируются бизнес-миссии для амурских сельхозтоваропроизводителей в Японию, Республику Корея, Индию, Казахстан, Узбекистан. Василий Орлов поручил министерству сельского хозяйства организовать обязательное информирование сельхозпредприятий области о готовящихся выездах. Такие данные будут публиковать на сайте регионального минсельхоза.