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Василий Орлов: Если мы не займемся мелиорацией, то совершим большую ошибку

Василий Орлов: Если мы не займемся мелиорацией, то совершим большую ошибку
Фото: правительство Амурской области

В Ивановке состоялось заседание Совета АПК Амурской области. Его провел глава региона Василий Орлов. На совете обсудили планы по мелиорации земель, покупку жилья в селах, выход амурских фермеров на международный рынок.

«Все прекрасно знают, насколько непростым для аграриев выдался прошлый год. Мы провели работу с федеральным Минсельхозом – на компенсации было направлено порядка 3,6 миллиарда рублей. Это большие средства, которые были выделены, по сути, вопреки правилам, ведь лишь у небольшого количества наших сельхозпредприятий урожаи были застрахованы. И с учетом выделения этих средств необходимо признать: если мы не займемся на территории области мелиорацией, то совершим большую ошибку.

Без проведения такой работы говорить о гарантированных объемах производства нет никакого смысла. Также очень важно, что с федеральным Минсельхозом уже имеются договоренности о компенсации затрат на мелиорацию», – сказал Василий Орлов, открывая заседание Совета.

Губернатор также поднял вопрос о возможности сельчан обзавестись жильем. Жители сел, используя дальневосточную ипотеку, могут покупать жилье и на вторичном рынке. Более того, региональный бюджет готов выделять деньги на частичное погашение первоначального взноса.

«Жилье можно приобретать на вторичном рынке, и это дает массу возможностей для жителей наших сел. Бюджет области готов помочь в этом вопросе – речь идет о 10 % от первоначального взноса. Мы готовы также профинансировать часть процентов по кредиту - это касается только работников социальной сферы», – отметил губернатор.

К 2024 году в Приамурье необходимо будет собирать порядка 2 миллионов тонн сои и 1 миллион тонн зерновых ежегодно.

«Мы понимаем, что необходим целый ряд мероприятий, включающий модернизацию техники, мелиорацию, известкование, внесение удобрений, работу над качеством семян. Но большая работа уже была проделана. У нас есть решение о субсидировании железнодорожных тарифов по доставке на Дальний Восток техники, а также тарифов на отгрузку нашей продукции до портов, чтобы можно было выходить на международные рынки. Также в бюджете региона заложено порядка 1,2 миллиарда рублей на сельское хозяйство, из них 500 миллионов рублей на развитие молочного животноводства. И мы будем поддерживать тех аграриев, которые стремятся к развитию», – подчеркнул глава региона.

О планах в отрасли на 2020 год рассказал министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков. По его словам, Приамурье должно получить около 500 тысяч тонн зерновых культур, порядка 1,24 миллиона тонн сои.

«По планам 2020 года и на перспективу необходимо продолжить выполнение намеченных планов по завершению строительства начатых животноводческих комплексов, осуществить новые инвестиционные проекты в молочном скотоводстве, птицеводстве, в ближайшее время грамотно провести работу по переходу свиноводства на альтернативное животноводство», – сказал Олег Турков.

Также на Совете АПК был рассмотрен вопрос об организации выхода сельхозтоваропроизводителей на международный рынок. Участникам рассказали о работе делегации Приамурья в Японии в 2019 году. А Олег Турков отметил, что в планах – пригласить на амурские предприятия представителей крупных компаний из Японии, чтобы те на месте смогли оценить условия производства продукции.

«Основная страна-импортер сегодня – это Китай, туда поставляется 95 % продукции АПК. Нашим экспортерам не стоит ограничиваться только экспортом в КНР, есть альтернативные рынки других стран АТР, где нет квот на ввоз продукции, а есть определенные требования по качеству ввозимой продукции и ветеринарные требования к ней. Тем более, что с 2019 года существует такая мера господдержки, как субсидирование транспортных расходов (кроме самолетов) при экспортных отгрузках продукции АПК с доставкой до портов и пограничных переходов», – сообщил министр.

В 2020 году планируются бизнес-миссии для амурских сельхозтоваропроизводителей в Японию, Республику Корея, Индию, Казахстан, Узбекистан. Василий Орлов поручил министерству сельского хозяйства организовать обязательное информирование сельхозпредприятий области о готовящихся выездах. Такие данные будут публиковать на сайте регионального минсельхоза.

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#губернатор #областная власть #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • Секвойя

    Секвойя
    2 часа назад

    Мелиорация пойменных земель это хорошо для посевов, но от затопления поселений этого мало. Необходимо делать дноуглубление, приёмных стоков, рекам. Иначе говоря самотечная канализация копается с низу вверх иначе воде деваться будет некуда. Так-то это гигантская работа по объёмам. И наконец-то заниматься ей начали.

  • physic1

    physic1
    2 часа назад

    Это точно, помню, у нас ПМК-113 была. Организация со специализацией по мелиорированию земель. Там такие агрегаты были!!! Сейчас только остовы от гаражей, да от мастерских.

  • volck0v

    volck0v
    1 час назад

    Мутивода называлась.

  • Kotik2011

    Kotik2011
    1 час назад

    Меченая гадина отрабатывала способы уничтожения СССР на уничтожении институтов мелиорации как аналог институтов государственности. Разрушение ее как отрасли повлекло за собой не только экономические потери, но и внесло смуту в республиках и республиканских отношениях. Разгромив научную и техническую часть отрасли, оставив «огрызок» в виде небольших эксплуатационных организаций, горбатый заложил основы разрушения сельского хозяйства во многих республиках, породив так называемые водные конфликты, которые не урегулированы и по ныне. Вспомните недавние конфликты в среднеазиатских странах, вопросы водного обеспечения в прибалтике. В России это миллионы гектаров брошенных земель из-за переувлажнения или недостатка влаги. Уничтожены проектные институты, мощные ПМК, разогнаны специалисты, больно смотреть как безграмотно построен стадион в Волгограде, как копаются каналы без учета уклона местности и площади водосбора. Можно очень долго говорить об экономической эффективности мелиорации, ее политической составляющей, ясно одно - уничтожение отрасли нанесло огромный вред.

    Кто-то сейчас вспомнит «пресловутый переброс на юг северных рек», послуживший «спусковым крючком» развалу и уничтожению отрасли, но и здесь не все однозначно, нужен был выверенный, хорошо просчитанный проект, а не компанейщина, где демагогия занимала основную позицию. Ведь не секрет, это огромные деньги, а коррупция была не только в нынешней России. Этот проект и мог быть таким, у нас была тогда и научная база и мощные проектные институты, один только «Ленгипроводхоз» чего стоит. Сейчас мы пожинаем плоды всего этого, да и не только мы, безграмотное, политически мотивированное перекрытие канала, поставляющего воду в Крым, показало сколь тонка природа мелиорации и что получается, когда ее игнорируют.

    Орлов правильно поднял тему мелиорации, вот только тяжко возрождение, управлению эксплуатации мелиоративных систем этого «не поднять».

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Да неужели прозрел?

    А что мешает ему заняться мелиорацией?

  • Kotik2011

    Kotik2011
    1 час назад

    И да, мелиорация, как отрасль в СССР занималась не только орошением и осушением земель, это и улучшение почвенного горизонта, создание водоохранных зон, мероприятия по предотвращению эррозии почв и грунтов. Проектирование и строительство водохранилищ, дорог, жилья и сопутствующих коммуникаций, промышленное водоотведение, защита территорий от подтоплений, берегоукрепление, работы по обеспечению пропуска паводков и половодий, спрямление русел рек и дноуглубительные работы, намыв территорий и многое другое. Так что что выбирая мишень горбатый знал куда ударить.

  • Mainer

    Mainer
    43 минуты назад

    Интересно, архивы Амурской ГГМ (гидро-геолого-мелиоративной) партии остались или так и сгнили в Чигирях?

    Сейчас в том здании местный сельсовет располагается и всё переделано.

    А вот что с архивом? Там ведь много чего должно быть в плане изысканий по теме мелиорации в Амурской области.

    Из за чего ручьи топят дома в тех же Чигирях? Вот именно из за того, что игнорируются данные о грунтах, почвах и водных источниках.

    А ведь "изобретать велосипед" не нужно - всё уже было исследовано и задокументировано.

    Эх..

  • Myxira

    Myxira
    39 минут назад

    Oldlord

    Да неужели прозрел?

    А что мешает ему заняться мелиорацией?



    Про мелиорацию губернатор еще в наводнение заговорил. И правильную тему поднял. Но, думаю, специалистов в этой области нынче - днем с огнем...

  • Oldlord

    Oldlord
    21 минута назад

    Есличо, то в Благе, как минимум, есть две конторы, название которых имеет слово мелиорация.

    1. ФГБУ "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Амурской области", Амурская, 144/2

    2. Амурмелиоводхоз, Гидрогеологомелиоративная партия, Благовещенский филиал – ГУ Министерство сельского хозяйства РФ, Чигири



  • ямщик

    ямщик
    4 минуты назад

    Насчет мелиорации. Хорошо, что еще северные реки на юг не успели повернуть. А так, да, много полезного сделали по области. Но много и бесполезного. Тут было два треста - Амурсовхозводстрой - занимался чисто объемным строительством- дома, заводы, гаражи, боксы и все такое. И был еще Амурмелиоводстрой, вот те, чисто мелиораторы- каналы, осушение, обводнение и все такое. Был проектный институт, на Шимановского. Была куча, подчиненных им, строительных мехколонн.Сейчас этого ничего нету. Как восстанавливать мелиорацию? А хрен его знает. Ломать не надо было.

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